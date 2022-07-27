Рада спростить облік транспортних засобів, які можуть передати ЗСУ
Верховна Рада схвалила зміни до закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", які мають спростити передачу транспортних засобів для Збройних Сил України.
За прийняття відповідного законопроєкту №5337 у першому читанні проголосували 237 нардепів, повідомив народний депутат від фракції "Голос", перший заступник керівника Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк у своєму каналі в Telegram.
Метою законопроєкту у пояснювальній записці вказано "усунення незручностей та бюрократизації у процесі державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку транспортних засобів, які можуть бути призначені для доукомплектування Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період, що належать підприємствам, установам і організаціям".
Для цього пропонується зобов’язати Міністерство внутрішніх справ передавати військовим комісаріатам (територіальним центрами комплектування та соціальної підтримки) відомості про реєстрацію, (перереєстрацію), зняття з обліку транспортних засобів, які перебувають у власності підприємств, установ та організацій. Водночас скасовується необхідність отримувати реєстрацію таких транспортних засобів у військкоматах.
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