Рада прийняла нову редакцію закону про акціонерні товариства

Верховна Рада прийняла новий закон "Про акціонерні товариства".

За прийняття відповідного законопроєкту №2493 у другому читанні проголосували 232 нардепи, повідомив народний депутат від фракції "Голос", перший заступник керівника Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк у своєму каналі в Telegram.

Цей законопроєкт знаходився на розгляді парламенту з листопада 2019 року. До другого читання до нього внесли понад 900 поправок.

Його метою у пояснювальній записці вказано "підвищення рівня корпоративного управління у господарських товариствах відповідно до європейських практик та стандартів, що сприятиме захисту прав інвесторів та розширенню можливостей для залучення капіталу".

Для цього закон передбачає:

запровадження механізму проведення загальних зборів із застосуванням електронного голосування;

приведення ряду його норм (щодо представництва акціонерів, злиття, приєднання, виділення та поділу акціонерних товариств) у відповідність до законодавства ЄС;

надання можливості запровадження в акціонерних товариствах однорівневої структури управління суспільством тощо.

Водночас Головне експертне управління Верховної Ради зауважувало, що частина положень проєкту не має безпосереднього відношення до створення, діяльності та припинення акціонерних товариств.

Зокрема, не мають відношення до акціонерних товариств зміни, які пропонувалось внести до законів "Про кредитні спілки", "Про кооперацію", "Про колективне сільськогосподарське підприємство", "Про споживчу кооперацію", згідно з якими у цих організаціях ліквідовуються ревізійні комісії.