В українських портах почали підготовку до запуску зернового коридору

Морські порти "Чорноморськ", "Одеса" та "Південний" розпочали підготовку до завантаження та відправлення зернових та супутніх вантажів.

Про це повідомили в пресслужбі Міністерства інфраструктури, передає Інтерфакс-Україна.

"У портах "Чорноморськ", "Одеса" та "Південний" проводяться підготовчі роботи для забезпечення навантаження та відправки зерна", – повідомили в Мінінфраструктури.

Раніше у ВМС ЗСУ повідомили, що у Чорному морі відновлено роботу українських портів.

"У зв’язку з підписанням угоди про розблокування українських портів для експорту зерна, відновлено роботу в портах "Одеса", "Чорноморськ" і "Південний". Вихід і захід суден до морських портів здійснюватиметься шляхом формування каравану, який супроводжуватиме корабель лідирування", – розповіли в ВМС ЗСУ.

Для забезпечення запуску зернового коридору працюють фахівці Центру навігації, гідрографії та гідрометеорології ВМС ЗСУ та філії державної установи "Одеський район Держгідрографії", проводячи спільну роботу з навігаційно-гідрографічного забезпечення безпеки судноплавства.

Це роботи, які визначають безпечні шляхи руху суден, які перевозитимуть українське зерно.