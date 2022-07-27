Кількість операційно збиткових банків зросла вдвічі, – НБУ

Кількість банків із операційним збитком у червні становила 36, що вдвічі більше, ніж у травні (18).

Про це повідомила перша заступниця голови Національного банку України Катерина Рожкова під час організованої аналітичним центром CASE Ukraine дискусії "Чи буде новий банкопад", передає Інтерфакс-Україна.

"У травні 18 банків мали операційний збиток 2 млрд грн, у червні – 36 зі збитком 5,5 млрд грн. Загалом все виглядає непогано. Такі, що складають ядро, ​​системно важливі банки стійкі навіть з точки зору прибуткової діяльності, але є частина банків з неефективною бізнес-моделлю до війни – вони помітно просідають", – сказала Рожкова.

За словами Рожкової, за результатами п'яти місяців 2022 року було зафіксовано 22 збиткові банки зі збитками 9,4 млрд грн, а за підсумками шести місяців – 22 банки зі збитками 14,6 млрд грн.

"Загалом банківська система збиткова та її збиток становить 4,6 млрд грн загалом за шість місяців", – констатувала вона.

Рожкова також повідомила, що за півроку банки сформували 57,9 млрд грн резервів, у тому числі майже 50 млрд грн із них сформовані системно важливими банками.

"Операційний результат поки що позитивний, дає можливість безперебійно функціонувати, тож загалом виглядає непогано. Але якщо подивимося на динаміку, то в травні не було жодного банку з відсотковим збитком, а в червні таких уже 10: за нашими оцінками, це банки, що отримали найнижчу оцінку за показником бізнес-моделі. Їх сумарний збиток 98 млн грн – поки це мало", – додала вона.

За словами Рожкової, ймовірно, у вересні-жовтні Нацбанк спробує дистанційно оцінити реальний стан банків і працюватиме за потенційними напрямками щодо їх покращення.