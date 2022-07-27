Банки прогнозують підвищення ставок за депозитами, – опитування НБУ

У другому кварталі 2022 року обсяги депозитів, за оцінками банків, збільшилися, а їхня вартість зросла через здорожчання корпоративних та оптових залучень. У найближчі три місяці банки прогнозують подальше зростання вартості залучення коштів від корпорацій та домогосподарств.

Про це йдеться в повідомленні Національного банку України за результатати опитування про банківське фондування.

Як повідомляється, банки загалом позитивно оцінили динаміку фондування у квітні-червні 2022 року: про зростання обсягів коштів корпорацій повідомили 72% респондентів, що більш як удвічі перевищує показник попереднього кварталу.

Нацбанк відзначає, що обсяги коштів домогосподарств збільшилися переважно у великих банків. Натомість скоротилися обсяги оптового фондування, до якого належить рефінансування НБУ.

Згідно з даними опитування, у третьому кварталі фінустанови не прогнозують суттєвих змін обсягів залучень. Вони очікують помірне зростання депозитів населення та корпорацій, водночас розраховують на подальше зниження обсягів оптового фондування.

Читайте також: Банки очікують поступового відновлення попиту на кредити, – опитування НБУ

При цьому середня вартість зобов’язань у другому кварталі зросла. У найближчі три місяці банки прогнозують суттєве зростання вартості залучень від корпорацій і домогосподарств, ціна оптового фондування зростатиме помірніше.

Водночас триває тренд дедоларизації залучень. Строковість залучених коштів скоротилася у 81% опитаних. У третьому кварталі банки очікують продовження цих тенденцій.

За останній рік капітал зріс у більшості банків. 63% фінустанов прогнозують зменшення обсягу капіталу в найближчі 12 місяців, переважно внаслідок очікуваних збитків та негативних змін в економіці. У І кварталі таких було 81%, тож очікування банків відносно зміни капіталу стали дещо оптимістичнішими.

Банки зазначили, що вартість капіталу в середньому дещо збільшилася, і очікують здорожчання капіталу надалі.

"Опитування про банківське фондування" проводилося з 28 червня до 12 липня 2022 року серед 27 менеджерів банків, відповідальних за управління пасивами. Частка опитаних фінустанов становить 94% у загальному обсязі активів банківської системи. Звіт охоплює узагальнені оцінки та очікування респондентів про обсяги, вартість, строковість різних видів фондування та капіталу банку, а також чинників, що впливають на ці показники.