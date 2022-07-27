БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
1119 відвідувачів онлайн
Новини
12 367 17
ВР (2800) борг (1849) мораторій (120) парламент (1914) комунальні послуги (327)

Рада ввела мораторій на стягнення боргів за комуналку. Але не для всіх

субсидия

Верховна Рада внесла зміни до закону "Про виконавче провадження", запровадивши мораторій на виконання рішень про стягнення з фізичної особи заборгованості за житлово-комунальні послуги у період дії воєнного стану.

За прийняття відповідного законопроєкту №7531 у другому читанні проголосували 312 нардепів, повідомив народний депутат від фракції "Голос", перший заступник керівника Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк у своєму каналі в Telegram.

До другого читання у законопроєкт внесли зміни, якими мораторій на стягнення боргів за комуналку під час воєнного стану запроваджують не на всій території України, як це пропонувалося спочатку.

Змінені норми передбачають, що мораторій розповсюджується на послуги в територіальних громадах, розташованих у районах проведення воєнних (бойових) дій, або які перебувають чи перебували у тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні) відповідно до переліку, затвердженого наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Крім того, забороняється стягнення заборгованості за житлово-комунальні послуги здійснюється щодо нерухомого майна, яке є місцем постійного проживання такої фізичної особи і було знищено або пошкоджено внаслідок воєнних (бойових) дій.

Автор: 
Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Telegram
Топ коментарі
+9
Сотні тисяч квартир пусті, бо люди їх покинули, а нарахування за опалення, і інші "послуги" ідуть. Правда зручно? Зручно горстці ідіотів які прикарманили тец. Тому вони трупом ляжуть і не дадуть щоб у нас у 21 столітті була цивілізація і люди змогли б перейти у багатоповерхівках на автономне опалення.
показати весь коментар
28.07.2022 00:26
+7
долги пусть платит рф, люди без работы остались, какая коммуналка ? тут бы пожрать и детей накормить ...
показати весь коментар
27.07.2022 23:10
+6
не може бути боргів українців перед 5-и обленерго рекетирів росіян
показати весь коментар
27.07.2022 17:02
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
не може бути боргів українців перед 5-и обленерго рекетирів росіян
показати весь коментар
27.07.2022 17:02 Відповісти
Т.е. до момента принятия этого закона взымались долги (и я так понимаю сама комуналка) за разрушенное жилье?
показати весь коментар
27.07.2022 17:23 Відповісти
А якщо людина наборгувала до знищення будинку, то що, не треба борги стягувати?
показати весь коментар
27.07.2022 18:32 Відповісти
Скоро эту комуналку многие не смогут заплатить. Зимой особенно
показати весь коментар
27.07.2022 19:23 Відповісти
Це виглядає як додатковий неекономічний, а кріпосний податок на громадян України.
Враховуючи більше 60% податкове навантаження на легальні економічні доходи українців + 60% девальваційний (емісійний) податок на доходи у національній валюті є фантастикою як українці досі можуть і продовжуюють виживати у своїй державі.

Масово окуповані ворожою агентурою органи державної влади, правоохоронні структури, оборонний комплекс, частково збройні сили - найбільша загроза національній безпеці України та існуванню держави.
Тому, найважливіше й першочергове завдання це - очистити Україну від агресора зсередини для успішної протидії зовнішній агресії ворога.
Без успішного виконання першого, успішна протидія зовнішньому вторгненню не видається можливою. Це мають розуміти всі патріотично налаштовані військові, правоохоронці, державні діячі. Чим довше це відтягувати, тим більше буде невинних жертв серед героїчного Українського народу.
показати весь коментар
28.07.2022 11:01 Відповісти
то й толку з того мараторію? Борги все одно залишаються. Тимчасово не стягуються, бо їх неможливо стягнути на окупованій території. Це не людям полегшення, а шоп отчьотность нє нарушать
показати весь коментар
27.07.2022 19:30 Відповісти
--- Кацапидли-- ординці вбивають зараз і миттєво... А їх консервовані агентяри на місцях /комунальники--здирники. в тандемі соцжахомі ЗЕ-мерами містечок/ з допомогою удавки--субсидії---це роблять зі смаком. цинічною насолодою..скидаючи беззахисних старців--пенсіонерів у глибочезну боргову клоаку... /маю багаторічний досвід таких екзекуцій.../ На Кіровоградщині очільник Лісота і його тотально--скорумпована підлота. що засіла від соцжаху. до суду витворяють неймовірне : самі у корумпованій змові із комунальниками-- здирниками штучно створюють борги .підло--підступно відберають субсидію і торжествують... Субсидія виключно. для своїх в доску.а для українців --болт... Ані судові ухвали. а ні звернення . до ГАРАНТА--- їм по-барабану: всеохоплююча. ТОТАЛЬНА КОРУПЦІЯ !!!
показати весь коментар
27.07.2022 20:28 Відповісти
У меня пенсия 2.000 гривен. Нужно купить лекарства, еду и др...Этих денег на еду хватает где-то на 10 дней в месяц.

И ФСЁЁЁЁ!!!!

И ТАК ЖИВЁТ БОЛЬШИНСТВО ПЕНСИОНЕРОВ В УКРАИНЕ.

СЦУКИ, ВЫ СНАЧАЛА ДАЙТЕ НОРМАЫЛЬНЫЕ ПЕНСИИ !

Я ПОНИМАЮ ЧТО СЕЙЧАС ВОЙНА, НО ВЫ ГНИДЫ ПЛАТИЛИ ТАКИЕ ПЕНСИИ И ДО ВОЙНЫ !
показати весь коментар
27.07.2022 23:20 Відповісти
А если нет чем платить ,в данный очень не легкий момент, человек спит одетый-одетые , от сирены до сирены , Кто даст гарантию что именно будет завтра кто ????? Никто... Радуешься каждому прожитому дню, спасибо за то что проснулся живым. Также не известно когда закончится война? А дальше зима..Ну его накуй такой мораторий....
показати весь коментар
27.07.2022 22:11 Відповісти
А КТО ПРИНИМАЕТ ЗАКОНЫ ? ЭТИ ЛЮДИ ЖИВУТ В ОСНОВНОМ В БУНКЕРАХ НЫНЧЕ В КИЕВЕ.
И ЗАРПЛАТА У НИХ ПО НЕСКОЛЬКО СОТЕН ТЫСЯЧ ГРИВЕН............
ВОЗМИТЕ ОДНОГО АРЕСТОВИЧА - ОН ВЕЗДЕ , НА ТВ, НА ЮТУБЕ КИЗДИТ НАВЕРНО КРУГЛОСУТОЧНО....А ОН СОВЕТНИК ПРЕЗИДЕНТА...КОГДА ЖЕ ОНО УСПЕВАЕТ РАБОТАТЬ ?
ЕГО РАБОТА НАВЕРНО ЧЕСАТЬ ЯЗЫКОМ...
показати весь коментар
27.07.2022 23:23 Відповісти
Арестович не радник призидента , він усього лише позаштатний радник Єрмака.
показати весь коментар
28.07.2022 03:19 Відповісти
долги пусть платит рф, люди без работы остались, какая коммуналка ? тут бы пожрать и детей накормить ...
показати весь коментар
27.07.2022 23:10 Відповісти
Сотні тисяч квартир пусті, бо люди їх покинули, а нарахування за опалення, і інші "послуги" ідуть. Правда зручно? Зручно горстці ідіотів які прикарманили тец. Тому вони трупом ляжуть і не дадуть щоб у нас у 21 столітті була цивілізація і люди змогли б перейти у багатоповерхівках на автономне опалення.
показати весь коментар
28.07.2022 00:26 Відповісти
Какие депутаты,такие и законы,они и при войне свой жирный кусок поимеют,а народ будут подбадривать с экранов рассказывая о сказки о "после войны"!
показати весь коментар
28.07.2022 09:26 Відповісти
Отакої!Виходить,"не на часі" та "в країні повномасштабна війна" на борги по комунальці не розповсюджуються?Якійсь хитрозробленний військовий стан з часом от хітрозроблених самі знаете кого.
показати весь коментар
28.07.2022 10:59 Відповісти
Війна і як наслідок воєнний стан на всій території України є форс мажор.
Форс мажор передбачає звільнення від відповідальності за несплату комунальних платежів на час його дії без будь-яких додаткових законів від колаборантів у владі.
показати весь коментар
28.07.2022 11:10 Відповісти
---У місті " Чорних полковників" - Світловодську --- орудує бригада садисток соцжаху/із КДБ-істським вишколом / Вони роками знушаються .відбераючи у злиденних оту жебру--субсидію... Я бачив .як гірко плакала . немов дитина. 83-річна вчителька. яку збайдужілі чиновниці заганяли по кабінетах. а потім послали геть... Я бачив. як нервово нудлився /у загальній черзі / переді мною зраняний АТО-шник; безкінця--- зривався і біг за квартал у туалет/в УСЗН всі туалети вони позачиняли своїми ключами.../ А потім вискочив із приймальні у нервових п*ятнах тіпаючись...І добре . що поруч була кохана--дала пігулки. заспокоїла... Садистські витівки "соцзахисниць " НЕмають меж: у тандемі із комунальниками--здирниками вони штучно створюють убогим " БОРГИ- і відберають субсидію. особливо у самотніх пенсінерів ./вхід ідуть інтриги: то пропадають судові ухвали .як із о/справ то із громадської приймальні.../ То вони стають юристками і ревізують рішення судів на свою користь... Ведуть себе зухвало--знахабніло.оскільки під надійним дахом очільника області Лісоти. Звернення . до ГАРАНТА --не випускають із міста... На Н/пошті №1 --запровадили держимордівську цензуру: змушують відкривати лист і проглядяють про що там ? Коли ж відкрили мій. до гаранта про всеохоплюючу кругову поруку корумпова-ного кишла---його запеленгували ...Вже 110 днів ходе.ніяк НЕ дійде. до ОП України... Керманичам області--все це . до лампади...їм ліньки навіть перечитати звернення /що там людина хоче.../ переадресовують все до нечисті на місця.../ а ті знають ..яку дурню відписати.../
показати весь коментар
28.07.2022 13:33 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 