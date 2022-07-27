Рада ввела мораторій на стягнення боргів за комуналку. Але не для всіх
Верховна Рада внесла зміни до закону "Про виконавче провадження", запровадивши мораторій на виконання рішень про стягнення з фізичної особи заборгованості за житлово-комунальні послуги у період дії воєнного стану.
За прийняття відповідного законопроєкту №7531 у другому читанні проголосували 312 нардепів, повідомив народний депутат від фракції "Голос", перший заступник керівника Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк у своєму каналі в Telegram.
До другого читання у законопроєкт внесли зміни, якими мораторій на стягнення боргів за комуналку під час воєнного стану запроваджують не на всій території України, як це пропонувалося спочатку.
Змінені норми передбачають, що мораторій розповсюджується на послуги в територіальних громадах, розташованих у районах проведення воєнних (бойових) дій, або які перебувають чи перебували у тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні) відповідно до переліку, затвердженого наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.
Крім того, забороняється стягнення заборгованості за житлово-комунальні послуги здійснюється щодо нерухомого майна, яке є місцем постійного проживання такої фізичної особи і було знищено або пошкоджено внаслідок воєнних (бойових) дій.
Будь ласка, зачекайте...
Враховуючи більше 60% податкове навантаження на легальні економічні доходи українців + 60% девальваційний (емісійний) податок на доходи у національній валюті є фантастикою як українці досі можуть і продовжуюють виживати у своїй державі.
Масово окуповані ворожою агентурою органи державної влади, правоохоронні структури, оборонний комплекс, частково збройні сили - найбільша загроза національній безпеці України та існуванню держави.
Тому, найважливіше й першочергове завдання це - очистити Україну від агресора зсередини для успішної протидії зовнішній агресії ворога.
Без успішного виконання першого, успішна протидія зовнішньому вторгненню не видається можливою. Це мають розуміти всі патріотично налаштовані військові, правоохоронці, державні діячі. Чим довше це відтягувати, тим більше буде невинних жертв серед героїчного Українського народу.
И ФСЁЁЁЁ!!!!
И ТАК ЖИВЁТ БОЛЬШИНСТВО ПЕНСИОНЕРОВ В УКРАИНЕ.
СЦУКИ, ВЫ СНАЧАЛА ДАЙТЕ НОРМАЫЛЬНЫЕ ПЕНСИИ !
Я ПОНИМАЮ ЧТО СЕЙЧАС ВОЙНА, НО ВЫ ГНИДЫ ПЛАТИЛИ ТАКИЕ ПЕНСИИ И ДО ВОЙНЫ !
И ЗАРПЛАТА У НИХ ПО НЕСКОЛЬКО СОТЕН ТЫСЯЧ ГРИВЕН............
ВОЗМИТЕ ОДНОГО АРЕСТОВИЧА - ОН ВЕЗДЕ , НА ТВ, НА ЮТУБЕ КИЗДИТ НАВЕРНО КРУГЛОСУТОЧНО....А ОН СОВЕТНИК ПРЕЗИДЕНТА...КОГДА ЖЕ ОНО УСПЕВАЕТ РАБОТАТЬ ?
ЕГО РАБОТА НАВЕРНО ЧЕСАТЬ ЯЗЫКОМ...
Форс мажор передбачає звільнення від відповідальності за несплату комунальних платежів на час його дії без будь-яких додаткових законів від колаборантів у владі.