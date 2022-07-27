"Магістральні газопроводи України" виплатять державі дивіденди на 208 мільйонів

АТ "Магістральні газопроводи України" спрямують на виплату дивідендів за результатами діяльності у 2021 році 208,43 млн грн.

Про це йдеться в розпорядженні Кабміну №646-р від 26 липня 2022 року.

"Магістральним газопроводам України" належить 100% ТОВ "Оператор ГТС України".

Раніше повідомлялося, що транзит газу через українську ГТС у червні 2022 року склав 1,25 млрд кубометрів – мінімального місячного обсягу з 1991 року.