У Стамбулі відкрили координаційний центр для експорту українського зерна

У Стамбулі в середу, 27 липня, відбулася церемонія відкриття Спільного координаційного центру (СКЦ), створеного в рамках реалізації положень Ініціативи про взаєморозуміння щодо безпечного транспортування зерна з портів України.

У церемонії відкриття центру взяв участь міністр національної оборони Туреччини Хулусі Акар, повідомляє державне турецьке інформагентство Anadolu.

Звертаючись до учасників Центру, очільник Міноборони Туреччини наголосив на важливості забезпечення експорту 25 млн тонн українського зерна до країн, що потребують сільгосппродукції.

Акар додав, що організація безперебійного постачання зерна дозволить знизити ціни на продовольчі товари у світі та усунути продовольчу кризу.

Він також нагадав, що угода щодо зернового коридору укладена на термін 120 днів і може бути продовжена.

"Мета СКЦ – забезпечити транспортування та розподіл зерна, що експортується з України. Рух суден відстежуватиметься, а весь процес координуватиметься ООН та іншими сторонами домовленостей", – сказав Акар.

Він зазначив, що у разі потреби питання усунення мінної загрози для судноплавства буде вирішено шляхом співпраці всіх сторін.

"Необхідності у розмінуванні морських зон наразі немає. Підготовка до постачання зерна в портах України продовжується", – повідомив турецький міністр.

Акар додав, що Туреччина продовжує діалог і з Україною, і з Росією, та націлена на якнайшвидше припинення вогню.

Як повідомлялося, угода щодо "зернового коридору" була підписана 22 липня у Стамбулі у присутності президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана та генсека ООН Антоніу Гутерріша. Підписи під документом поставили представники України, Росії, ООН та Туреччини. Йдеться про розблокування трьох українських портів: "Одеса" "Чорноморськ" та "Південний".

Водночас вже наступного дня після підписання угоди, 23 липня, російські війська вдарили по Одеському морському порту, що поставило виконання досягнутих у Стамбулі домовленостей під сумнів.