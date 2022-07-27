ArcelorMittal призупинить роботу гірничо-збагачувального комбінату у Кривому Розі

"АрселорМіттал Кривий Ріг" з початку серпня призупинить роботу свого гірничо-збагачувального комбінату (ГЗК) строком на три місяці.

Як повідомляє пресслужба компанії, зупинка роботи ГЗК обумовлена економічними факторами – зниженням економічної активності в Європі на тлі ризику рецесії та суттєвим зростанням витрат на транспортування залізорудної сировини.

"У лютому після російського вторгнення видобуток руди ні на день не припинявся. Своєчасне переорієнтування підприємства на експорт залізорудного концентрату допомогло втримати на плаву увесь комбінат. Однак тепер на європейських ринках попит на концентрат і металопродукцію різко знизився, при цьому традиційні ринки все ще лишаються для "АрселорМіттал Кривий Ріг" недосяжними", – пояснили в компанії.

Крім того, витрати на логістику для підприємства підвищилися у 5 разів, наголошується у повідомленні.

Водночас компанія продовжила запроваджений у липні особливий графік роботи і на серпень: більшість персоналу, включно з менеджментом та працівниками-іноземцями, працюватимуть на 2/3 навантаження.2/3 зарплати будуть отримувати і працівники гірничого департаменту, незважаючи призупинку роботи ГЗК.

Водночас "АрселорМіттал Кривий Ріг" припинить виплату середньої заробітної плати мобілізованим працівникам, завдяки підписаному президентом Володимиром Зеленським закону, який скасовує такий обов’язок для роботодавців.

"Скорочення виплат мобілізованим працівникам дозволить і надалі платити зарплати та обійтися без звільнень робітників у Кривому Розі", – пояснює гендиректор "АрселорМіттал Кривий Ріг" Мауро Лонгобардо.

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Як повідомлялося, у липні Криворізький гірничо-металургійний комбінат ПАТ "ArcelorMittal Кривий Ріг" через проблеми з відвантаженням продукції та доставкою сировини на підприємство, а також зростання витрат на логістику на третину скоротив заробітні плати та знизив обсяги виробництва.

Раніше металургійна група "Метінвест" Ріната Ахметова та Вадима Новінського оголосила, що з 1 липня зупиняє роботу двох гірничо-збагачувальних комбінатів у Кривому Розі (Інгулецький ГЗК і спільне підприємство Південний ГЗК), та скорочує роботу "Каметсталі" в Кам’янському до однієї домни. Із середини липня також призупинено видобуток на Північному ГЗК.

При цьому восени минулого року на фоні зростання світових цін на залізну руду Інгулецький, Північний та Центральний гірничо-збагачувальні комбінати, що входять до складу холдингу "Метінвест" Ріната Ахметова і Вадима Новінського, направили на виплату дивідендів близько 55 мільярдів гривень.