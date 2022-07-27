Суд відпустив колишнього голову АРМА Янчука під заставу у 3 мільйони

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду (ВАКС) обрала для підозрюваного у справі у про розтрату на 426 мільйонів гривень колишнього голови Нацагентства з питань управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) Антона Янчука запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 3,1 млн грн.

Таким чином, суддя відмовила у задоволенні клопотання Національного антикорупційного бюро (НАБУ), яке вимагало обрати для підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, повідомляє пресслужба суду.

Також на підозрюваного покладено процесуальні обов’язки, зокрема, прибувати за кожною вимогою до суду, а також здати закордонні паспорти.

Як повідомлялося, 13 липня детективи НАБУ повідомили колишньому голові АРМА Антону Янчуку про підозру у зловживанні владою та розтраті понад 426 млн грн.

З даними слідства, посадовці АРМА у змові з представниками ДП "СЕТАМ", приватними компаніями та іншими особами організували схему з продажу за заниженою вартістю майна, переданого в управління Агентству.

Правоохоронці здобули докази щонайменше чотирьох епізодів такої протиправної діяльності упродовж 2019 року. Зокрема йдеться про продаж трьох земельних ділянок на Одещині, придбаних свого часу для будівництва торговельних центрів мережі "Ашан", які біло реалізовано у 18 разів дешевше за ринкову вартість.