"Газпром" додатково обмежив постачання газу італійській Eni

Італійська енергетична компанія Eni заявила, що в середу отримає від російського "Газпрому" близько 27 млн кубометрів газу замість середньодобових 34 млн останніми днями.

Про це повідомляє Reuters.

Минулого четверга Eni заявила, що "Газпром" збільшив постачання приблизно до 36 млн кубометрів із щоденних обсягів близько 21 млн, які отримувала під час планового технічного обслуговування газопроводу "Північний потік".

Як повідомлялося, 25 липня російський "Газпром" повідомив, що зупинить експлуатацію ще одного газотурбінного двигуна Siemens на компресорній станції "Портова", внаслідок чого прокачування газу "Північним потоком" з 27 липня зменшиться до 20% від його потужності.

До того газопровід "Північний потік" працював на 40% від своєї потужності. Росія пояснює це невчасним поверненням турбіни з ремонту в Канаді (яка запровадила санкції щодо "Газпрому"). При цьому відремонтована турбіна для "Північного потоку" прибула з Канади до Німеччини ще на початку минулого тижня. Однак, за даними ЗМІ, "Газпром" не погоджує її транспортування до РФ.

Водночас під час візиту до Ірану минулого тижня Владімір Путін заявив, що крім самої турбіни російський "Газпром" вимагає додаткових "офіційних документів" щодо її повернення до Росії.

Нагадаємо, 15 червня найбільші кієнти "Газпрому" у ЄС – OMV з Австрії, Eni з Італії, Uniper з Німеччини та Engie – підтвердили, що російський монополіст обмежив постачання газу за чинними контрактами внаслідок зменшення постачання газу в Європу трубопроводом "Північний потік" на 60% – до 40% його потужності.

Раніше "Газпром" припинив постачання газу низці європейських компаній через їхню відмову виконувати вимогу Путіна про переведення розрахунків за газ у рублі.