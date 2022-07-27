Пенсіонери зможуть отримати грошову допомогу від міжнародних організацій через "Укрпошту"

В рамках проєкту "єДопомога" пенсіонери, а також українці, які перебувають на окупованих, деокупованих або територіях, де проходять активні бойові дії, а також вразливі категорії населення та внутрішньо переміщені особи, можуть отримати грошову допомогу від міжнародних організацій через відділення "Укрпошти".

Як пояснили у пресслужбі компанії, для отримання допомоги потрібно зареєструватися на платформі "єДопомога", причому наявність банківського рахунку – не обов’язкова.

У випадку, якщо особа не має рахунку у банку при заповненні заяви на сайті потрібно просто вказати про відсутність IBAN і за умови прийняття рішення міжнародною організацією пенсіонери отримають свої грошові кошти у відділеннях "Укрпошти".

Йдеться про отримання виплат за програмою "єДопомога" від Програми розвитку ООН в Україні, Місії Міжнародного Комітету Червоного Хреста в Україні та Товариства Червоного Хреста України, ЮНІСЕФ, Всесвітньої продовольчої програми ООН та Управління Верховного комісара ООН у справах біженців.

Читайте також: Правоохоронці викрили злочинців, які привласнили 100 мільйонів під видом оформлення соцвиплат з ЄС

В Мінсоцполітики раніше пояснювали, що для міжнародних організацій пріоритетними є незахищені верстви населення, що мають соціальні статуси такі як: особа з інвалідністю, пенсіонер, одинока мати або батько, багатодітна сім’я, отримувач допомоги малозабезпеченим сім’ям, зокрема, з числа внутрішньо переміщених осіб.

При цьому заявку на платформі "єДопомога" може залишити будь-яка людина, а от рішення щодо виплат та яким саме категоріям населення допомогти, приймають міжнародні організації.

"Категорія "пенсіонер" в заявці є. Але запити від міжнародних організацій на реєстри заявок, як правило, мають декілька критеріїв. Наприклад, це пенсіонер+визначений регіон або інша соціальна категорія. Так, в нещодавньому реєстрі, який було надано до Місії Міжнародного Комітету Червоного Хреста в Україні, зазначалася інформація по заявках з переліку категорій, таких як: малозабезпечені родини та особи з інвалідністю другої групи, які зареєстровані у визначених міжнародною організацією територіях", – уточнювали у міністерстві.

Наразі в реєстрах передано інформацію для виплати 189 428 людям, які заповнили заявку через платформу "єДопомога міжнародна". А також Мінсоцполітики були передані переліки осіб, що підпадають під категорії, зазначені в меморандумах, з інформацією по 780 722 особам.

Для подання заявки на отримання такої допомоги потрібно зайти на платформу єДопомога за адресою https://edopomoga.gov.ua. Обрати напрям "Виплати від міжнародних організацій" і далі заповнити заявку.