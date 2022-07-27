Один з найбільших світових виробників ліфтів оголосив про вихід з Росії

Один з найбільших виробників ліфтів та підйомного обладнання у світі, компанія Otis, оголосила про продаж російського бізнесу.

Про це йдеться у повідомленні компанії за підсумками публікації звіту за другий квартал 2022 року, передає Інтерфакс.



Як повідомили у Мінпромторгу РФ, покупцем стане російський холдинг S8 Capital Армена Саркісяна.



Активи Otis у Росії включають завод із виробництва ліфтового устаткування у Санкт-Петербурзі потужністю до 7000 ліфтів на рік, а також сервісну мережу, яка займається зокрема техобслуговуванням.



"У результаті тривалих переговорів вдалося вийти на формат, за якого російський майданчик зберігає повну працездатність: залишається виробниче обладнання, технологія, зберігаються компетенції та робочі місця. Крім того, умовами угоди гарантовано продовження постачання необхідних запчастин", – зазначив глава Мінпромторгу РФ Денис Мантуров.



У березні американська Otis заявила про зупинення прийому замовлень на нові ліфти та ескалатори в РФ, а також про припинення інвестицій у російський бізнес у відповідь на агресію в Україні.