Нацбанк відкликав ліцензії у 8 фінансових установ

Національний банк відкликав усі наявні ліцензії на провадження діяльності з надання фінансових послуг у восьми фінансових установ.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Так, на підставі поданих заяв ліцензції були відкликані у ТОВ "Лайм Кепітел", ТОВ "Єнот Фінанс", ТОВ "Профінанс Груп", ТОВ "Глобал Інфініті Україна", ТОВ "ФК "Токката", ТОВ "ФК "Фін.ком" та ТОВ "ФК "Фінансовий Партнер".

Також відкликано ліцензію на надання гарантій у ТОВ "Оптіма Факторинг", також на підставі поданої ним заяви.

Крім того, на підставі поданих документів з Держаного реєстру фінансових установ виключені відомості про ТОВ "Лайм Кепітел", ТОВ "Єнот Фінанс", ТОВ "Профінанс Груп", ТОВ "Глобал Інфініті Україна" та ТОВ "ФК "Фінансовий Партнер".

У Нацбанку пояснили, що після відкликання ліцензій фінустанова позбавляється права провадити діяльність за видами відкликаних ліцензій. Водночас відкликання ліцензій не позбавляє фінустанову від виконання своїх зобов’язань за договорами про надання фінансових послуг.