Вже 39% українців втратили роботу через війну, – опитування

У липні в Україні сповільнилася динаміка показників повернення на робочі місця, яка спостерігалася останні три місяці, а частка тих українців, які втратили роботу після початку повномасштабного російського вторгнення, зросла до 39% з 35% у червні.

Про це свідчать результати загальнонаціонального опитування "Україна під час війни. Зайнятість та доходи", проведеного соціологічною групою "Рейтинг" 23-24 липня.

За даними опитування, сьогодні серед тих, хто працював до війни, працюють лише 59%: повноцінно – 34%, віддалено чи частково – 19%, знайшли нову роботу – 6%.

Найбільше тих, хто втратив роботу серед жителів Сходу України, жінок, які працюють у приватному секторі або мають власну справу, а також внутрішньо переміщених осіб.

За регіонами спостерігається подальше зростання безробітних серед мешканців Сходу (у червні – 53%, у липні – 57%). Також помітне певне зростання кількості тих, хто втратив роботу, і серед мешканців центральних (37%) та західних (32%) областей.

При цьому половина працюючих повідомила про зниження зарплати на 10% і більше. У 43% респондентів зарплата не змінилася, у 9% – зросла. Найбільше тих, хто відчув зниження доходів, серед працюючих зараз віддалено чи частково, а також серед підприємців. Серед держслужбовців відносна більшість зберегла зарплату.

Результати опитування свідчать, що відносна більшість (57%) готова продовжувати працювати навіть у разі зменшення заробітної плати, 40% шукатимуть нову роботу. Останніх більше серед молоді, які працюють у приватному секторі чи на себе.

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Серед працюючих переважє впевненість у збереженні свого робочого місця у наступні півроку (переконані у цьому – 83%). Не впевнені в цьому 11% опитаних, здебільшого серед тих, чий дохід зменшився більш ніж на 50%.

Майже 40% працюючих переконані, що зможуть швидко знайти роботу у разі її втрати, 57% такої впевненості не мають, найчастіше це старші учасники опитування, жінки та працівники державного сектора.

Водночас серед тих, хто втратив роботу на час війни, лише третина активно її зараз шукає. Ще 23% думають над цим, і 41% – займають вичікувальну позицію. Менш мотивовані ніж інші до пошуку нової роботи старші за віком опитані, держслужбовці та ті, хто має заощадження.

Опитування проводилося методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера) серед 1000 респондентів віком від 18 років у всіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу та територій, де відсутній український мобільний зв'язок. Вибірка репрезентативна за віком, статтю та типом поселення. Результати зважені з використанням актуальних даних Державної служби статистики. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95: трохи більше 3.1%.