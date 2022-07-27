Кабмін спростив видачу дозволів на видобуток корисних копалин

Кабінет міністрів на засіданні 26 липня вніс зміни до чотирьох підзаконних нормативно-правових актів у сфері користування надрами, які мають на меті спростити доступ до видобутку корисних копалин.

Про це повідомив голова Держгеонадр Роман Опімах, передає пресслужба відомства.

Зокрема, зміни внесено до:

Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами без проведення аукціону (постанова №615);

Порядку проведення електронних аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами (постанова №993);

Методики визначення вартості геологічної інформації, отриманої за рахунок коштів державного бюджету (постанова №1075);

Методики визначення початкової ціни продажу на аукціоні спеціального дозволу на користування надрами (постанова №1374).

"Урядова ініціатива передбачає внесення змін до чотирьох підзаконних актів з метою дерегуляції сфери користування надрами. Оновлення правил полягає у впровадженні принципів paperless та peopleless: зменшити вплив суб’єктивного фактору на процедуру надання спеціального дозволу та скоротити строк від подання заяви надрокористувачем до отримання бланку", – запевнив голова Держгеонадр.

За його словами, внесені зміни передбачають п’ять основних нововведень:

Підвищення ефективності електронних аукціонів. Для уникнення зриву торгів недоброчесними учасниками впроваджено мінімальний гарантований внесок від 0,5 до 10 млн грн, залежно від корисних копалин (загальнодержавного/місцевого значення);

Автоматизацію визначення розміру компенсації витрат держави за геологорозвідку без укладання окремих угод. Договір купівлі-продажу дозволів підписуватиметься за допомогою ЄЦП.

Скорочення часу на розміщення лота в системі "Прозоро.Продажі" з 50 до 20 днів для всіх корисних копалин, окрім нафтогазових ділянок (90 днів).

Заміну голландської моделі торгів на англійський аукціон із дисконтами (25 та 50%) зі скороченням часу на проведення повторних раундів торгів з 30 до 15 днів. Крім того, через шість місяців право на розробку місцевої корисної копалини буде також надаватись виключно шляхом аукціонів. Подання заяв надрокористувачами здійснюватиметься також і в електронній формі через електронний кабінет.

За рішенням уряду на період дії воєнного стану строки подання заяви на продовження дії дозволу вважаються продовженими на такий період, плюс три місяці після припинення або скасування особливого правового режиму. Також затверджено вичерпний перелік підстав для зміни строків програми робіт із обов’язковим додатковим правом їх перегляду на 18+ місяців із причин, що були спричинені війною.

Крім того, рішенням уряду автоматизовано розмір збору за надання спецдозволу та розрахунок вартості геоінформації. Це дозволить робити розрахунок дистанційно та прискорить процедуру щонайменше на 20 днів, прибравши суб’єктивний елемент і ризик зловживань шляхом впровадження фіксованого розміру платежу. Для вторинних геоданих – 6% від вартості дозволу, для спецдозволів – 50-700 неоподаткованих мінімумів доходів громадян за площу ділянки (га/км), де відсутні затверджені запаси корисних копалин.

Крім того, відтепер вартість первинної державної геологічної інформації (кам’яний матеріал, сейсмічні профілі) також може бути обрахована.

Водночас впроваджена вимога інформування про кінцевого бенефіціарного власника спеціального дозволу. Це має підвищити прозорість і підзвітність сфери надрокористування перед суспільством, а також унеможливити участь підсанкційних осіб у розробці українських надр.