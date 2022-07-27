Філіппіни розірвали угоду на придбання російських вертольотів вартістю $227 мільйонів

Уряд Філіппін розірвав угоду про закупівлю 16 російських військово-транспортних вертольотів через загрозу запровадження санкцій США.

Про це повідомляє Associated Press.



Так, колишній міністр оборони країни Делфін Лоренцана заявив у вівторок, що він скасував угоду на $227 млн щодо придбання вертольотів Мі-17 минулого місяця, і тодішній президент Родріго Дутерте схвалив це рішення перед тим, як залишити свою посаду 30 червня.



"Ми могли зіткнутися з санкціями", – сказав Лоренцана виданню, описуючи способи, якими Вашингтон міг висловити своє невдоволення, якщо б Філіппіни реалізували угоду на тлі загострення відносин між США й РФ.



За його словами, представники американської служби безпеки знали про рішення Маніли і могли б запропонувати подібні важкі вертольоти для військового використання Філіппін.

Зазначається, що відповідно до угоди між Філіппінами й РФ, яка була підписана в листопаді минулого року, першу партію багатоцільових гелікоптерів у Філіппіни мала поставити російська компанія "Совтехноекспорт" приблизно через два роки.