Статки Ахметова за час війни впали на 64%, – оцінка Forbes

Із початку війни статки бізнесмена та найбагатшого українця Ріната Ахметова впали на 64%. На початку 2022 року їх оцінювали у $13,7 млрд, а в липні лише в $4,9 млрд.

Про це повідомляє Forbes.

Зазначається, що компанія "Метінвест", яка займає 46% в статках Ахметова, втратила 2/3 бізнесу. Раніше Forbes оцінював вартість "Метінвесту" в $3 млрд, з яких на частку бізнесмена припадає $2,25 млрд.

Також було оновлено оцінку ДТЕК – зараз вона становить $580 млн. Компанія втратила контроль над Луганською ТЕС, яка була захоплена російськими військовими в перші дні війни. Компанія оцінює втрату цієї станції у $180 млн.

ДТЕК також зупинив Запорізьку ТЕС, яка розташована в окупованому Енергодарі. Криворізька та Курахівська станції знаходяться на лінії фронту і постійно зазнають обстрілів.

ПУМБ ($250 млн) як і напередодні повномасштабного вторгнення, посідає сьоме місце в банківський системі за обсягом активів. Через воєнні дії та погіршення стану клієнтів обсяг коштів юросіб у банку скоротився на 15%, або на 7 млрд грн, і банку довелось доформувати резерви за кредитами на 3 млрд грн. Як наслідок прибуток банку за п’ять місяців 2022 року, порівняно з аналогічним періодом минулого року, скоротився у сім разів, до 224 млн грн.

Оцінка транспортної компанії "Лемтранс" становить $225 млн. "Доходи бізнесу зменшилися в кілька разів (за даними YouControl, в 2020 році виторг становив 14,4 млрд грн). На сьогодні ми маємо можливість задіяти лише 50% парку. Частину парку заблоковано", – казав в інтерв’ю Центру транспортних стратегій гендиректор Володимир Мезенцев.

Як пише Forbes, оцінити готівкові кошти й інші ліквідні активи Ахметова непросто: він не подає майнових декларацій, однак з огляду на попередні виплати дивідендів ця сума може становити $300 млн.

Вартість елітного транспорту Ахметова Forbes оцінює у $160 млн, його головна складова – яхта Valerie виставлена на продаж за €89 млн.

Футбольний клуб "Шахтар" порівняно з лютим подешевшав майже вдвічі – з 275 млн євро до 150 млн євро. Більшу частину з яких становить трансферна вартість футболістів.

У СКМ досить обережно прокоментували оцінку Forbes. "Будь-яка оцінка вартості активів під час війни, з нашої точки зору, буде з високою вірогідністю хибною", – зазначили у пресслужбі.

У компанії додали, що їхня оцінка збитків у звʼязку з активною фазою бойових дій і збільшенням кількості ракетних обстрілів українських територій на цей момент у повному обсязі поки неможлива. "Вона обовʼязково буде проведена пізніше. Ми очікуємо, що сума становитиме десятки мільярдів доларів", – заявили в СКМ.