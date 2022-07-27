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Forbes (96) Ахметов (1594) бізнес (1095) гроші (518)

Статки Ахметова за час війни впали на 64%, – оцінка Forbes

ахметов

Із початку війни статки бізнесмена та найбагатшого українця Ріната Ахметова впали на 64%. На початку 2022 року їх оцінювали у $13,7 млрд, а в липні лише в $4,9 млрд.

Про це повідомляє Forbes.

Зазначається, що компанія "Метінвест", яка займає 46% в статках Ахметова, втратила 2/3 бізнесу. Раніше Forbes оцінював вартість "Метінвесту" в $3 млрд, з яких на частку бізнесмена припадає $2,25 млрд.

Також було оновлено оцінку ДТЕК – зараз вона становить $580 млн. Компанія втратила контроль над Луганською ТЕС, яка була захоплена російськими військовими в перші дні війни. Компанія оцінює втрату цієї станції у $180 млн.

ДТЕК також зупинив Запорізьку ТЕС, яка розташована в окупованому Енергодарі. Криворізька та Курахівська станції знаходяться на лінії фронту і постійно зазнають обстрілів.

ПУМБ ($250 млн) як і напередодні повномасштабного вторгнення, посідає сьоме місце в банківський системі за обсягом активів. Через воєнні дії та погіршення стану клієнтів обсяг коштів юросіб у банку скоротився на 15%, або на 7 млрд грн, і банку довелось доформувати резерви за кредитами на 3 млрд грн. Як наслідок прибуток банку за п’ять місяців 2022 року, порівняно з аналогічним періодом минулого року, скоротився у сім разів, до 224 млн грн.

Оцінка транспортної компанії "Лемтранс" становить $225 млн. "Доходи бізнесу зменшилися в кілька разів (за даними YouControl, в 2020 році виторг становив 14,4 млрд грн). На сьогодні ми маємо можливість задіяти лише 50% парку. Частину парку заблоковано", – казав в інтерв’ю Центру транспортних стратегій гендиректор Володимир Мезенцев.

Як пише Forbes, оцінити готівкові кошти й інші ліквідні активи Ахметова непросто: він не подає майнових декларацій, однак з огляду на попередні виплати дивідендів ця сума може становити $300 млн.

Вартість елітного транспорту Ахметова Forbes оцінює у $160 млн, його головна складова – яхта Valerie виставлена на продаж за €89 млн.

Футбольний клуб "Шахтар" порівняно з лютим подешевшав майже вдвічі – з 275 млн євро до 150 млн євро. Більшу частину з яких становить трансферна вартість футболістів.

У СКМ досить обережно прокоментували оцінку Forbes. "Будь-яка оцінка вартості активів під час війни, з нашої точки зору, буде з високою вірогідністю хибною", – зазначили у пресслужбі.

У компанії додали, що їхня оцінка збитків у звʼязку з активною фазою бойових дій і збільшенням кількості ракетних обстрілів українських територій на цей момент у повному обсязі поки неможлива. "Вона обовʼязково буде проведена пізніше. Ми очікуємо, що сума становитиме десятки мільярдів доларів", – заявили в СКМ.

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Топ коментарі
+5
Так він же сам підтримує окупацію, всі його телеканали це збіговисько ватної наволочі і російська пропоганда!
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27.07.2022 15:14
+3
карма наздогнала.., він в 2014 міг багато чого "розрулити" на Донбасі, на самому початку. Але не захотів. Зараз пожинає плоди
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27.07.2022 13:56
+3
Бєдняжка ... А якщо б не "гудєл" навесні 2014 на Донбасі, а користуючись своєю тодішньою впливовістю та владою, придушив всіх сєпаров, як це зробив тоді Аваков у Харкові, тоді взагалі б нічого не було - ні окупації Донбасу, ні вступу на територію Донбасу москальських військ у 2014, все було б по іншому і працювали б зараз всі знищені москалями підприємства Ахмєтова і процвітав би бізнес і у нас була б одна проблема - як де-окупувати Крим, бо Донбас був би українським і неокупованим... Але обмеженість світогляду, промосковскість та жадібність зіграли злий жарт і з Ахмєтовим і з Україною ...
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27.07.2022 17:44
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клоун поднимет тариф и все будет у гниды пучком, от монополии так просто не избавишся
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27.07.2022 13:28 Відповісти
Гудок с голоду не помре і милостиню просить не сяде пыд церву
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27.07.2022 13:42 Відповісти
карма наздогнала.., він в 2014 міг багато чого "розрулити" на Донбасі, на самому початку. Але не захотів. Зараз пожинає плоди
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27.07.2022 13:56 Відповісти
розрулювати треба було тоді ще, коли рулив Йаник-госпідарник, маленький шанс був..
та дурні гроші знищили інстинкти самозбереження у Иліти України: "везунчиків долі", бандюків-скороспЄлок, хвойд, жлобів та дебілів..(
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27.07.2022 16:38 Відповісти
Втратив на Ахметов, втратила Україна... Загалом більше 30% ВВП. А тепер можите писати про карму..
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27.07.2022 19:03 Відповісти
Так він же сам підтримує окупацію, всі його телеканали це збіговисько ватної наволочі і російська пропоганда!
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27.07.2022 15:14 Відповісти
Очікуйте підвищення цін на електро енергію, нових лічильників які будуть нараховувати вам додаткові 50 кВт на використані 100.
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27.07.2022 15:32 Відповісти
В 14 році відпочивав в Турції, коли все тільки починалось в Донецьку. Там же відпочивала співробітниці Метінвеста. Була спокійна, говорила трохи побузять, Ренат дасть команду і всіх розгонять. Не дав, на жаль. Тому і війна.
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27.07.2022 15:42 Відповісти
Він не давав команду, він гудів. Однак гудок його нікому не був цікавий.
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27.07.2022 17:01 Відповісти
Та так - міг би!

Обійшлось би набагато, набагато дешевше!

Це ж стосується і інших, у тому числі і звичайних людей, які могли би вийти, як війшли Одесити, Харків'яни, та інші!

Не було б таких жахіть, як зараз.

Ну але маємо що маємо.
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27.07.2022 18:09 Відповісти
Всі такі твердження грають на руку тим, хто заявляє, що у нас внутрішній конфлікт, а не війна з Росією. Чи міг Ахметов зупинити російську агресію? Ні....
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27.07.2022 18:59 Відповісти
Ринат в марте-мае 2014 раз 12 летал в Мацкву к Суркову. Так что все они делили чётко. Как его шестёрка Ефремов участвовал в этой теме.
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28.07.2022 00:51 Відповісти
Да мои тоже...
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27.07.2022 16:49 Відповісти
Тільки в одному банку кредіт сьюссе, у ахмєтова майже мільярд швейцарських франків кешом. Так що не такий він і бідний.
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27.07.2022 17:00 Відповісти
Тільки дурень тримає великі суми готівкових коштів. Гроші повинні обертатися, а не лежати...
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27.07.2022 20:02 Відповісти
Бєдняжка ... А якщо б не "гудєл" навесні 2014 на Донбасі, а користуючись своєю тодішньою впливовістю та владою, придушив всіх сєпаров, як це зробив тоді Аваков у Харкові, тоді взагалі б нічого не було - ні окупації Донбасу, ні вступу на територію Донбасу москальських військ у 2014, все було б по іншому і працювали б зараз всі знищені москалями підприємства Ахмєтова і процвітав би бізнес і у нас була б одна проблема - як де-окупувати Крим, бо Донбас був би українським і неокупованим... Але обмеженість світогляду, промосковскість та жадібність зіграли злий жарт і з Ахмєтовим і з Україною ...
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27.07.2022 17:44 Відповісти
Так то Ахметов організував, чи раша почала агресію?
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27.07.2022 19:00 Відповісти
ахметов привів війну на донбас ще задовго до параші, гнида ахметовська організовувала і фінансувала антимайдани і зробила тупого зека президентом
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27.07.2022 22:49 Відповісти
о себе думайте, Осенью у всех упадет процента на 73
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27.07.2022 19:25 Відповісти
Всего 5 млрд $ осталось, я даже не представляю как на эти гроши можно выжить
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27.07.2022 19:28 Відповісти
Це не гроші, а оцінка активів. Причому більша частина цих активів працює за межами України. Це заводи та шахти в США, Італії, Польші, Угорщині, Британії та ін.
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27.07.2022 20:01 Відповісти
Ото йому горе бідному... 😞 Тепер доведеться йому замість чорної ікри істи червону!😳 Фу - яке неподобство!! А замість бугатті він собі купить мазератті🤨 Бідний він бідний - давайте всі гуртом його пожаліємо, бо бач він аж на 64 відсотки "збіднів"! А те шо сотні тисяч(якшо не мільйони)"пересічних" українців не знають як будуть(і головне - де будуть) цю зиму зимувати - то таке, то дріб'язок..🙄
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27.07.2022 21:25 Відповісти
бєдний рінат ліанідавічь, все що спзжено нєпосільним трудом впало. тепер буде красти в турбарєжімє.
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27.07.2022 21:49 Відповісти
Бізнесмена??? Бандит і вбивця а не бізнесмен цей рудий клоп який стільки крові випив з України!!!
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27.07.2022 22:05 Відповісти
він же теж хотів домовитись з парашкою - от і владнав свої справи.
плювати на його статки, зараз не до них - на війні гинуть найкращі з українців.
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28.07.2022 08:47 Відповісти
А чого так мало?Має бути:-200%.Хто сказав,що він був,на стороні параши,він є жирнюща консерва,їх там повно,не вистачить навіть 21 пальця.
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28.07.2022 10:13 Відповісти

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