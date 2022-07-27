Сенатори США пропонують запровадити санкції на продаж російської нафти Китаю

Група американських сенаторів представила законопроєкт, який передбачає штрафи на будь-яку юридичну особу, яка страхує або реєструє танкери, що перевозять нафту чи скраплений природний газ до Китаю з РФ.

Про це повідомляє Bloomberg.

Авторами законопроєкту є сенатори-республіканці Марко Рубіо, Рік Скотт та Кевін Крамер.

"Будь-яка організація, включаючи китайські державні компанії, яка допомагає їм у цьому, повинна зіткнутися з серйозними наслідками", – наголосив Рубіо.



Як пише видання, імпорт Китаєм російської сирої нафти різко зріс цього року, оскільки найбільший у світі споживач енергоносіїв купує нафту зі знижкою, чого уникають європейські покупці.

Перекриття потоку російської нафти до Китаю може змусити Пекін конкурувати з іншими великими покупцями, такими як Індія, за нафту з Близького Сходу та Африки, що потенційно може підвищити ціни.

Водночас зазначається, що пропозиція сенаторів очевидно наштовхнеться на спротив у Сенаті, який зараз контролює Демократична партія. Цей законопроєкт суперечить політиці Білого дому, яка спрямована на те, щоб скоротити доходи РФ від нафти й газу, а не їхні обсяги на світовому ринку.

Нагадаємо, США та їхні союзники на саміті країн "Великої сімки" (G7), що відбувся наприкінці червня у Німеччині, обговорювали плани обмежити ціну на російську нафту, щоб зменшити доходи РФ від її експорту.

За даними агентства Bloomberg, йшлося про обмеження цін у діапазоні між $40 і $60 за барель. Лідери G7 домовилися вивчити варіанти обмеження цін шляхом запровадження заборони на страхування та надання транспортних послуг, необхідних для транспортування російської нафти та нафтопродуктів, якщо нафта не купуватиметься дешевше узгодженої ціни.

Своєю чергою російський президент Владімір Путін в ході візиту до Ірану 19 липня назвав таку пропозицію несерйозною, погрожуючи, що у випадку її реалізації "ціни на нафту злетять до небес".