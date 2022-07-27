Чиновника КМДА та керівника держпідприємства затримали на вимаганні хабаря на $270 тисяч, – Офіс генпрокурора

Правоохоронці викрили та повідомили про підозру заступнику директора одного з департаментів КМДА та директору дерпідприємства, яке відноситься до сфери управління Київської ОДА, внаслідок вимагання та одержання хабаря у $270 тис.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

"За даними слідства, посадовці з липня минулого року вимагали від керівника підприємства, яке надає послуги з пасажирських перевезень маршрутними таксі, кошти за сприяння та нестворення перешкод в його роботі.

У разі відмови заступник директора департаменту погрожував нібито створити проблеми в роботі перевізника, а також інших, пов’язаних з ним підприємств", – йдеться у повідомленні.

При цьому, директор держпідприємства виступав посередником у домовленностях та передачі коштів.

У січні та лютому 2022 року правоохоронці зафіксували одержання підозрюваними двох траншів неправомірної вигоди на понад $51 тис.

Зазначається, що з початком вторгнення РФ чоловіки призупинили "діяльність" щодо перевізників, однак вже в липні поновили свої вимоги. Вони вимагали $220 тис за грудень-червень 2022 року та за продовження договорів на перевезення пасажирів до кінця року. При цьому договори вже були підписані на момент отримання ними коштів.

Чоловіків затримали одразу після одержання хабаря. Під час обшуків, зокрема, за місцем проживання затриманих та у службових приміщеннях КМДА, вилучено грошові кошти, документи та зброю, походження якої наразі встановлюється.

Операцію з викриття провели прокурори спільно зі слідчими та працівниками оперативного підрозділу територіального управління ДБР, розташованого у місті Києві.