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МВС (515) росія (13631)

Ворог зруйнував в Україні понад 18 тисяч цивільних об’єктів, – МВС

мариуполь

Із початку повномасштабного вторгнення російські військові зруйнували в Україні понад 18 тис. цивільних об’єктів.

Про це повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін, передає пресслужба МВС.

"Російськими снарядами вражено понад 18 тисяч цивільних об’єктів і лише трохи більше – 300 військових. Наприклад, обстріл смт. Затока 26 липня, там не було жодних військових об’єктів, ці варвари зруйнували декілька приватних будинків в приватному секторі", – зазначив він.

За словами Єніна, станом на сьогодні, найбільша кількість обстрілів зареєстрована в Луганській області – понад 4 тисячі. На Донеччині вибухало майже 3 тис. разів, далі йде Миколаївська область, яку обстрілювали майже 700 разів.

Він додав, що Нацполіція з початку широкомасштабного вторгнення розпочала понад 24,5 тисячі кримінальних проваджень за фактами вчинення злочинів військовослужбовцями РФ та їхніми поплічниками.

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