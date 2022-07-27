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ліквідація (362) приватизація (1323) Мінекономрозвитку (1930)

Уряд затвердив список із понад 400 держпідприємств для приватизації та ліквідації

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Уряд затвердив перелік 420-ти державних підприємств, які будуть передані до управління Фонду держмайна для подальшої приватизації та для ліквідації.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

"Таким чином відбудеться наступний етап тріажу – поділ чергової групи державних активів на життєздатні і такі, що наносять збитки, існують виключно на папері та не можуть зацікавити інвесторів", – йдеться у повідомленні.

Так, 66 держпідприємств отримають нових власників в межах так званої "малої" приватизації. Зазначається, що залучивши інвестиції, там буде відновлено або модернізоване виробництво, в тому числі й експортно орієнтоване, створені нові робочі місця.

Ще 354 держпідприємства будуть ліквідовані або реорганізовані. В більшості випадків це юридичні оболонки, за якими немає потужностей для поновлення роботи.

"Уряд розглядає приватизацію, як ефективний засіб прискорення економічного зростання. Приватний власник здатен швидко налагодити процеси на підприємстві і знову здійснити його перезапуск. А кожен працюючий бізнес сьогодні – це посилення української економіки.

Одночасно ми поставимо крапку в історії з радянським спадком тисяч ДП, які через безгосподарність деградували до такого стану, що далі функціонувати вже не здатні", – наголосили в міністерстві.

У відомстві також додали, що й надалі продовжуватимуть аналіз державних активів для наступних етапів тріажу держпідприємств, після чого частина з них також знайде нових власників.

Як повідомлялося, Міністерство економіки має намір до 2023 року завершити тріаж держкомпаній та залишити у державній власності 150-200 підприємств із нинішніх 3,5 тис., зокрема 30 найбільших держкомпаній – у підпорядкуванні уряду.

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Перелік з понад 400 державних підприємств для приватизації та ліквідації - це серйозний крок у напрямку реформування економіки. Однак, юридичні аспекти таких процесів потребують уважного вивчення.
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29.11.2024 20:35 Відповісти

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