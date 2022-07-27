Нацбанк дозволив банкам продавати більше готівкової валюти (оновлено)

З 27 липня Національний банк дозволив банкам продавати в готівковому сегменті валютного ринку половину від купленої в громадян з 13 квітня безготівкової валюти додатково до продажу придбаної з цієї ж дати готівкової валюти.

Як повідомляє прессужба регулятора, це рішення має збільшити пропозицію у готівковому сегменті валютного ринку і з рештою позначитися на послабленні девальваційного тиску.

"Водночас додатковий тиск на міжнародні резерви НБУ внаслідок використання банками цього дозволу буде помірним і контрольованим", – додали в Нацбанку.

Нацбанк з 14 квітня дозволив банкам продавати готівкову іноземну валюту населенню. Водночас регулятор передбачив, що банки можуть здійснювати продаж готівкової валюти клієнтам у межах різниці між загальними обсягами купленої ним готівкової іноземної валюти та проданої.

За даними Нацбанку, у квітні-червні банки придбали у населення близько $700 млн безготівкової валюти, тоді як готівкової – $1,11 млрд.

Внаслідок ухвалення цього рішення Нацбанку вдалося стримати зростання курсу готівкової валюти в обмінниках, зауважує Інтерфакс-Україна.

Якщо до полудня середи курс гривні впав нижче позначки 40 грн/$ як на "чорному" ринку, так і на ринку банківських обмінників, станом на 15:30 курс повертається до рівня до 40 грн/$.

Детальніше читайте у матеріалі БізнесЦензор: Долар на "чорному ринку" по 40 грн/$. Що з курсом?

За даними НБУ, у понеділок Нацбанк викупив рекордний обсяг валюти з початку війни – близько $680 млн, проте у вівторок знову продавав її, однак у дуже невеликих обсягах (близько $15 млн).

Учасники ринку попереджали, що негативний вплив на ринок у середу могла чинити інформація про допущений НАК "Нафтогаз України" дефолт напередодні.

Як повідомлялося, Національний банк з 21 липня підвищив офіційний курс долара до гривні одразу на 25% – до 36,56 грн/$.

Крім того, Нацбанк жорсткіше обмежив операції з гривневими картками українських банків за кордоном.

Нагадаємо, з кінця лютого, після повномасштабного вторгнення РФ в Україну, Нацбанк зафіксував курс гривні на рівні 29,25 грн/$.