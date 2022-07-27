Євросоюз може подвоїти імпорт української електроенергії, – єврокомісарка

Європейський союз зможе подвоїти імпорт української електроенергії вже цього тижня.

Про це повідомила єврокомісарка з питань енергетики Кадрі Сімсон під час пресконференції після закінчення неформальної зустрічі міністрів енергетики країн-членів ЄС з українським колегою Германом Галущенком, передає Інтерфакс-Україна.

"Я продовжуватиму підтримувати наступний крок – повноцінну торгівлю електрикою з Україною. Перший комерційний транскордонний обмін електрикою розпочався наприкінці червня з Румунією, та зі Словаччиною – у липні. Наразі можливості для торгівлі становлять 1500 мегават. Але оператори європейської мережі передач зустрічаються на цьому тижні і обговорюватимуть подвоєння цієї кількості", – зазначила вона.

Єврокомісарка додала, що збільшення імпорту електроенергії з України дозволить Європейському Союзу частково компенсувати нестачу газу внаслідок розв’язаної Росією енергетичної кризи.

Нагадаємо, 27 червня ENTSO-E погодило початок комерційного експорту перших 100 МВт до Європи. Спочатку ресурс буде поставлятися до Румунії, потім буде відкрито напрямки Словаччини та Угорщини, але загалом потужність для експорту становить 100 МВт. За місяць "Укренерго" очікує збільшення експорту.