Україна хоче отримати кредит від МВФ на $20 мільярдів, – голова НБУ

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Україна хоче до кінця року укласти угоду з Міжнародним валютним фондом на суму $15-20 млрд, що має допомогти відновленню зруйнованої війною національної економіки.

Про це заявив голова Національного банку Кирило Шевченко, передає Reuters.



"Київ уже надіслав свій запит МВФ, і зараз веде консультації з фондом щодо нового фінансування", – каже він.

Шевченко висловив сподівання, що МВФ надасть Україні до $20 млрд на термін до двох-трьох років у формі угоди Stand-by (SBA) або механізму розширеного фінансування (EFF).



Така програма, обсягом $20 млрд, може стати другою за величиною позикою від МВФ після Аргентини.



"МВФ завжди виступав як партнер України під час війни", – сказав Шевченко. "Я сподіваюся розпочати програму цього року".



Голова центрального банку зазначив, що нова програма має передбачати заходи, які допоможуть стабілізувати економіку. Це могло б забезпечити повернення до довоєнних умов, зокрема гнучкого обмінного курсу, відсутності обмежень на валютному ринку, зменшення непрацюючих кредитів у банківському секторі та збалансованої фіскальної політики.