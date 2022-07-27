Україна хоче отримати кредит від МВФ на $20 мільярдів, – голова НБУ
Україна хоче до кінця року укласти угоду з Міжнародним валютним фондом на суму $15-20 млрд, що має допомогти відновленню зруйнованої війною національної економіки.
Про це заявив голова Національного банку Кирило Шевченко, передає Reuters.
"Київ уже надіслав свій запит МВФ, і зараз веде консультації з фондом щодо нового фінансування", – каже він.
Шевченко висловив сподівання, що МВФ надасть Україні до $20 млрд на термін до двох-трьох років у формі угоди Stand-by (SBA) або механізму розширеного фінансування (EFF).
Така програма, обсягом $20 млрд, може стати другою за величиною позикою від МВФ після Аргентини.
"МВФ завжди виступав як партнер України під час війни", – сказав Шевченко. "Я сподіваюся розпочати програму цього року".
Голова центрального банку зазначив, що нова програма має передбачати заходи, які допоможуть стабілізувати економіку. Це могло б забезпечити повернення до довоєнних умов, зокрема гнучкого обмінного курсу, відсутності обмежень на валютному ринку, зменшення непрацюючих кредитів у банківському секторі та збалансованої фіскальної політики.
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