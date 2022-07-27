БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
2220 відвідувачів онлайн
Новини
366 0
ВР (2794) Зеленський (2438) Генпрокурор (6)

Зеленський вніс до Ради подання про призначення нардепа Костіна генпрокурором

костин

У Верховній Раді зареєстровано президентський проєкт постанови про призначення народного депутата Андрія Костіна ("Слуга народу") генеральним прокурором.

Відповідний проєкт №7593 зареєстровано 27 липня, повідомляється на сайті парламенту.

Зазначимо, що Андрій Костін наразі обіймає посаду очільника комітету ВР з питань правової політики.

Як повідомлялося, 19 липня Верховна Рада підтримала звільнення Ірини Венедіктової з посади генерального прокурора України.

Раніше, 17 липня, президент Володимир Зеленський своїми указами усунув Ірину Венедіктову з посади генерального прокурора та призначив виконувачем обов'язків генпрокурора Олексія Симоненка.

Автор: 
Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 