Австрія забрала у "Газпрому" найбільше сховище газу в країні

Австрійський регулятор E-Control передав місцевій компанії RAG Austria AG право користуватися частиною підземного газосховища Хайдах, яка раніше належала російському "Газпрому".

Сховищем керує кілька операторів, серед яких і "дочка" російського монополіста, однак її частина досі залишалася незаповненою, повідомляє НВ Бізнес із посиланням на Kroner Zeitung.

Заповнення сховища газом має розпочатися 1 серпня.

Як повідомлялося, у травні уряд Австрії попередив "Газпром", що якщо компанія не заповнюватиме сховище газом, то його передадуть іншим компаніям. 1 липня набуло чинності законодавство, яке дозволяє це зробити.

При цьому Рада ЄС наприкінці червня ухвалила рішення про те, що сховища газу на території країн-членів мають бути заповнені щонайменше на 80% до початку опалювального сезону 2022/2023.

Сховище "Хайдах" – найбільше в Австрії і друге за величиною в Центральній Європі.