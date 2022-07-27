Кабмін включив фармацевтичну промисловість до пріоритетних галузей економіки України

Кабінет міністрів ухвалив рішення внести фармацевтичну промисловість за напрямами виробництва лікарських засобів та медичних виробів до пріоритетних галузей економіки.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України.

Зазначається, що включення фармпромисловості до переліку пріоритетних галузей економіки допоможе залучити державну інвестиційну підтримку виробництв та збільшити кількість робочих місць. Це дасть змогу уникнути колапсу в забезпеченні системи охорони здоров’я лікарськими засобами та медичними виробами, гарантуватиме їхнє безперебійне виробництво, а, отже, й постачання до кінцевого споживача.

"Навантаження на фармацевтичну промисловість зараз є надзвичайно високим. Окрім власне виробництва ліків та медвиробів та забезпечення ними аптек і закладів охорони здоров’я, а отже – пацієнтів, фармгалузь наповнює економіку. Саме тому варто забезпечити стабільність роботи таких підприємств. Фармацевтична промисловість – це соціально відповідальна галузь економіки, тому її включення до переліку пріоритетних галузей є важливим кроком", – наголосив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.