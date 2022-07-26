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бізнес (1094) підприємці (241) грант (295)

Шмигаль анонсував виділення перших 500 грантів на відкриття власного бізнесу

шмигаль

Від початку запуску програми безповоротних грантів для створення нового бізнесу "єРобота" вже надійшло більше 5 тис. заявок, перші 500 підприємців отримають кошти найближчим часом.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду 26 липня.

"Зараз заявки обробляються, і вже найближчим часом перші майже 500 грантів буде погоджено. Той факт, що наші громадяни готові відкривати нові бізнеси, вкладати власні кошти, працювати й шукати нові можливості – це ще один аргумент про те, що нас неможливо здолати", – підкреслив Шмигаль.

Прем’єр-міністр зауважив, що також продовжується програма виплат по 6,5 тис. грн за наймання на роботу внутрішньо переміщених осіб. За його словами, близько 9 тис. людей вже працевлаштовані за цією програмою.

"Так само ми продовжуємо виплати по інших соціальних програмах. Пенсії в липні вже профінансовані на 100%. 49 млрд грн перераховано. Це на 15% більше, ніж у липні минулого року", – повідомив глава уряду.

Як повідомлялося, програма "єРобота" стартувала з 1 липня.

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