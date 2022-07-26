Шмигаль анонсував виділення перших 500 грантів на відкриття власного бізнесу

Від початку запуску програми безповоротних грантів для створення нового бізнесу "єРобота" вже надійшло більше 5 тис. заявок, перші 500 підприємців отримають кошти найближчим часом.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду 26 липня.

"Зараз заявки обробляються, і вже найближчим часом перші майже 500 грантів буде погоджено. Той факт, що наші громадяни готові відкривати нові бізнеси, вкладати власні кошти, працювати й шукати нові можливості – це ще один аргумент про те, що нас неможливо здолати", – підкреслив Шмигаль.

Прем’єр-міністр зауважив, що також продовжується програма виплат по 6,5 тис. грн за наймання на роботу внутрішньо переміщених осіб. За його словами, близько 9 тис. людей вже працевлаштовані за цією програмою.

"Так само ми продовжуємо виплати по інших соціальних програмах. Пенсії в липні вже профінансовані на 100%. 49 млрд грн перераховано. Це на 15% більше, ніж у липні минулого року", – повідомив глава уряду.

Як повідомлялося, програма "єРобота" стартувала з 1 липня.