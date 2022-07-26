Кабмін просить про відстрочку виплат за євробондами "Укравтодору" та "Укренерго" на $1,5 мільярда

Кабінет міністрів на засіданні у вівторок, 26 липня, затвердив пропозицію кредиторам про відстрочку виплат за єврооблігаціями "Укравтодору" та "Укренерго".

Про це прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив у Telegram.

"Сьогодні уряд прийняв документи, якими пропонує власникам облігацій "Укравтодору" на суму $700 млн відстрочити погашення відсотків за ними до кінця 2024 року. Так само запропоновано власникам цінних паперів "Укренерго" на суму $825 млн відтермінувати виплати на 2 роки. ▪️ Очікуємо, що кредитори підтримають звернення України", – написав Шмигаль.

Як повідомлялося, Україна у своїй пропозиції власникам її суверенних облігацій про відстрочення виплат за ними на два роки вказала, що очікує від державних НЕК "Укренерго" та "Укравтодору" аналогічної пропозиції щодо їх єврооблігацій, випущених під гарантії держави.

"Укренерго" у листопаді минулого року розмістило під гарантії держави дебютні п'ятирічні "зелені" єврооблігації на суму $825 млн із прибутковістю 6,875% та виплатою відсотків двічі на рік. Кошти від випуску єврооблігацій було спрямовано оплату боргів за "зеленим тарифом".

Державне агентство автомобільних доріг України ("Укравтодор") розмістило під гарантії держави дебютні єврооблігації на $700 млн зі ставкою 6,25% у червні 2021 року.

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Нагадаємо, минулого тижня Україна звернулася з проханням до кредиторів добровільно продовжити термін обігу всіх єврооблігацій на 24 місяці, а також відстрочити на такий самий термін сплату відсоткового доходу за ними. Крім того, Кабмін доручив Мінфіну звернутися до держателів державних деривативів (ВВП-варрантів), випущених в рамках реструктуризації держборгу у 2015 році, з проханням про внесення змін до умов їх випуску.

Очікується, що відстрочка виплат дозволить Україні заощадити $5 млрд у наступні два роки.

Цю пропозицію вже підтримали кредитори України з країн G7 та членів "Паризького клубу". Водночас у пресслужбі Мінфіну запевнили, що на відстрочку виплат також готові погодитися основні приватні власники єврооблігацій і ВВП-варрантів, включаючи Amia Capital, BlackRock, Fidelity International (FIL) і Gemsstock.