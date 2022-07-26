Кабмін відклав запровадження нового технічного регламенту для косметики
Кабінет міністрів на засіданні у вівторок, 26 липня, прийняв рішення відтермінувати набрання чинності Технічним регламентом на косметичну продукцію на 2 роки до серпня 2024 року.
Про це представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив у Telegram.
Депутат уточнив, що рішенням Кабміну також запроваджено перехідний період для операторів ринку косметичної продукції, дозволивши виробляти виготовлену за чинними стандартами косметику до 3 серпня 2026 року.
Як повідомлялося, Кабінет міністрів затвердив технічний регламент на косметичну продукцію у січні 2021 року, він мав набути чинності через 18 місяців після затвердження.
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Mark Miller
показати весь коментар01.12.2023 19:46 Відповісти Мені подобається 0
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