Дефолт "Нафтогазу": Кабмін не погодив виплату боргу за євробондами на $335 мільйонів (оновлено)

Кабінет міністрів не надав дозволу для НАК "Нафтогаз України" на погашення єврооблігацій на $335 млн, виплати за якими мають бути здійснені 26 липня, доручивши керівництву компанії невідкладно розпочати другий раунд переговорів з інвесторами щодо реструктуризації боргу.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на джерело в уряді. У вівторок увечері цю інформацію офіційно підтвердили у пресслужбі "Нафтогазу".

За словами співрозмовника агентства в уряді, Кабмін доручив НАК "Нафтогаз" невідкладно розпочати другий раунд переговорів з інвесторами щодо реструктуризації боргу.

"Це відповідь на лист "Нафтогазу" щодо погодження виплат кредитних зобов'язань НАК. Йшлося про суми $335 млн тіла кредиту та 45 млн євро відсотків", – сказав представник уряду.

За його словами, основою умов другого раунду має стати аналогічний процес, започаткований Міністерством фінансів про відстрочку виплат за суверенними єврооблігаціями України.

"Іноземні партнери можуть не зрозуміти дії, за яких державний борг ми скорочуємо, а приватним інвесторам йдуть виплати. І наполегливі спроби "Нафтогазу" сплатити за боргом вже спричинили певні занепокоєння у ключових кредиторів держави", – заявило джерело в уряді.

Своєю чергою у пресслужбі "Нафтогазу" визнали, що 26 липня сплив термін виплат держателям єврооблігацій, водночас згоди уряду на проведення розрахунків з кредиторами компанія так і не отримала.

"Кабінет міністрів не надав посадовим особам "Нафтогазу" дозволу виконати зобов’язання перед держателями євроблігацій щодо здійснення необхідних платежів для сплати основної суми і відсотків (щодо випуску 2022) та відсотків (щодо випуску 2024 року). Таким чином уряд пішов на дефолт за єврооблігаціями НАК "Нафтогаз України", – йдеться у повідомленні компанії.

В "Нафтогазі" також поклали відповідальність за дефолт на уряд.

"Невиконання зобов’язань за єврооблігаціями практично позбавило "Нафтогаз" доступу до міжнародного ринку капіталу, Кабінет міністрів своєю забороною на їх виплату фактично взяв на себе повну відповідальність за залучення коштів, необхідних для імпорту природного газу для проходження опалювального сезону 2022/2023", – зазначається у повідомленні.

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Як повідомлялося, напередодні "Нафтогаз" визнав, що не отримав згоди кредиторів на відстрочку погашення єврооблігацій на $335 млн, виплати за якими мають бути здійснені 26 липня, як і не отримав згоди уряду на проведення розрахунків з кредиторами.

В компанії пояснили, що рахунках "Нафтогазу" є кошти для здійснення виплат, однак без погодження Кабміну їх не можна спрямувати держателям облігацій. З огляду на цю ситуацію у "Нафтогазі" заявили про ризики для компанії та для держави в цілому "у випадку "жорсткого дефолту" (порушення зобов’язань щодо виплат), який настане, якщо уряд не погодить "Нафтогазу" виплату держателям облігацій".

Нагадаємо, 21 липня Кабмін своїм рішенням визнав незадовільною роботу правління НАК "Нафтогаз України", пов’язану зі зміною кредитних умов з емітентом його єврооблігацій Kondor Finance plc. Цим же документом Кабмін зобов'язав "Нафтогаз" укласти договір із Kondor Finance на встановлених урядом умовах. Самі умови у розпорядженні не було оприлюднено.

Раніше "Нафтогаз" звернувся до власників його єврооблігацій на суму майже $1,5 млрд із пропозицією відстрочити виплати купонів за ними на два роки, а також відкласти на такий самий термін погашення єврооблігацій-2022 на $335 млн.

Водночас за даними агентства Reuters, консультанти кредиторів "Нафтогазу" рекомендували відхилити прохання НАК про відстрочку виплат та наполягати на повному погашенні облігацій на $335 млн.

Зараз в обігу перебувають три випуски єврооблігацій "Нафтогазу", всі вони були розміщені у 2019 році: у липні – трирічні на $335 млн під 7,375% та п'ятирічні на 600 млн євро під 7,125% (п'яту частину бондів у євро викупив ЄБРР ), а у листопаді того ж року – 7-річні на $500 млн із прибутковістю 7,625%.

"Нафтогаз" пропонував виплатити всі купони з єврооблігацій-2022 та 2024 19 липня 2024 року і того ж дня погасити єврооблігації-2022. А купони за єврооблігаціями-2026 компанія хотіла би виплатити 8 листопада 2024 року.



Власники єврооблігацій мають ухвалити рішення до 21 липня, а збори за його твердженням намічені на 26 липня – у період пільгового періоду, який для євробондів "Нафтогазу" становить п'ять робочих днів.