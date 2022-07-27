Окупанти готуються запустити пором до Маріупольського порту

Російські окупанти готуються в серпні запустити регулярну поромну лінію між російським Єйськом та окупованим Маріуполем для постачання зброї і вивезення награбованого.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"Окупанти вирішили перевозити військові вантажі поромом із Єйська. На зворотнє поїде вкрадене", – написав Андрющенко.

За його словами, організацію перевезень доручили підпрємству з орбіти Міноборони Росії – ТОВ "Оборонлогістика".

"Навіть по промо кампанії легко побачити, що всі її клієнти – військового напряму. Ніхто вже особливо не ховається. Залучено авто-вантажний паром "Лаврентій" з портом приписки "Новоросійськ". Одного цього парому вистачить для перевезення протягом 4 годин морем 20 фур боєкомлпекту (наприклад)", – додав Андрющенко.

Окрім того, він зазначив, що варто звернути увагу на великий флот цієї "цивільної" кампанії.

"Усе в Новоросійську. Але ж ми знаємо, що росіяни вимикають на судах в Азові всі прибори ідентифікації, тому що насправді піде в порт "Маріуполь" – покаже час. Поки розбудова військово-логічтичної бази в порту в стані облаштування", – підсумував Андрющенко.

Раніше повідомлялося, що окупанти відновили електропостачання Маріупольського порту і готуються вивозити вкрадене зерно.

8 липня російські загарбники остаточно відновили роботу Маріупольського морського порту для вивезення викрадених вантажів і завезення військової техніки.