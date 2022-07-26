Кабмін скасував заборону на експорт добрив

Кабінет міністрів на засіданні у вівторок, 26 липня, скасував заборону на експорт мінеральних добрив та жита з України.

Відповідні зміни внесено до постанови №1424 "Про затвердження переліків товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню, та квот на 2022 рік" від 29 грудня 2021 року, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.

Зокрема, у додатку 1 до постанови "Обсяги квот товарів, експорт яких підлягає ліцензуванню" виключено товарні позиції "Жито", "Добрива мінеральні або хімічні, азотні", "Добрива мінеральні або хімічні, фосфорні", "Добрива мінеральні або хімічні, калійні", "Добрива мінеральні або хімічні із вмістом двох чи трьох поживних елементів: азоту, фосфору та калію; інші добрива; товари цієї групи у таблетках чи аналогічних формах або в упаковках масою брутто не більш як 10 кг".

Натомість, зазначені позиції включено до Додатку 5 "Перелік товарів, експорт яких підлягає ліцензуванню".

Як повідомлялося, раніше Кабінет міністрів постановою №353 від 24 березня скасував запроваджену на початку березня заборону експорту азотних мінеральних та хімічних добрив, натомість встановивши квоту на вивіз цієї продукції.

Документом було встановлено, що добрива, що експортуються, проходять ліцензування в установленому Міністерством економіки порядку. Квота не їх експорт встановлена на рівні до 210 тис. тонн у найближчі три місяці, але не більше 70 тис. тонн на місяць.