П'ять країн Євросоюзу припинили видавати шенгенські візи росіянам

Росія не виключає сценарію, за якого громадянам РФ перестануть видавати шенгенські візи з огляду на дії Заходу у зв’язку з повномасштабною російською агресією проти України.

Про це в інтерв'ю ТАСС заявив директор консульського департаменту МЗС Росії Іван Волинкін, передає Європейська правда.

Волинкін усе ж визнав, що консульства деяких держав – зокрема Латвії, Литви, Польщі, Чехії та Естонії – фактично припинили видавати шенгенські візи росіянам.

"У разі радикальної деградації консульських зв’язків з іншими країнами-членами Шенгенської угоди не можна виключати навіть сценарії, що здаються зараз неймовірними", – додав представник російського МЗС.

Він сказав, що навіть у разі повного припинення видачі шенгенських віз росіянам Росія розраховує на укладання двосторонніх угод із "окремими договороспроможними європейськими країнами".

Раніше повідомлялося, що Міністерство закордонних справ Естонії готує пропозиції Євросоюзу щодо припинення видачі віз громадянам Росії.