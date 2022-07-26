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газ (7792) США (4626) опалювальний сезон (1138) Денис Шмигаль (1402) ленд-ліз (8)

Україна просить США про "газовий ленд-ліз"

шмигаль

Кабінет міністрів звернувся до уряду США щодо надання Україні "газового ленд-лізу" для стабільного проходження опалювального сезону.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Ухвалили звернення уряду України до уряду Сполучених Штатів Америки щодо надання нашій державі "газового ленд-лізу" для стабільного проходження опалювального сезону. Підготовка до найскладнішої зими в нашій історії триває, і в цій підготовці ми шукаємо всі можливі інструменти, аби бути готовими до будь-яких сценаріїв", – написав Шмигаль.

ЗМІ повідомляли, що Україна обговорює з Вашингтоном можливість постачання американського зрідженого природного газу (LNG) за ленд-лізом.

Очільник "Нафтогазу" Юрій Вітренко під час поїздки до Вашингтону улипні заявив, що Україні необхідно $8 млрд для імпорту 6 млрд кубометрів газу до настання зими. Водночас українська сторона планує розрахуватися з США після того, як буде збільшений внутрішній видобуток газу.

Раніше повідомлялося, що Україна домовилася зі Світовим банком та ЄБРР про отримання більш ніж $500 млн для підготовки до опалювального сезону.

До того Кабмін виділив 1,4 млрд грн на закупівлю пересувних котелень та генераторів.

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А США просят убрать ермака.
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26.07.2022 18:14 Відповісти
припустімо, все нема де купити газ... нема за що його купити..., можна розраховувати тільки на власну добичу, що далі? які будуть дії уряду?
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26.07.2022 18:54 Відповісти
Нияки. Опять будут розраховывать на магическое ,,авось пронесёт". Теперь уряд зеленского и вправду стал порноактрисой, берущей со всех сторон
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26.07.2022 20:48 Відповісти
А чому тиша за власний видобуток? Колись хтось казав, що газу власного видобутку, нам вистачає для базових потреб. Зрозуміло, що внаслідок агресії, багато родовищ загублено. Але ж не всі.
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26.07.2022 19:43 Відповісти
Зеленський відповів Байдену
про готовність до зими:
Нас не забезпечили газом
і не закрили вікна.
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26.07.2022 23:11 Відповісти
дурной ишак шмыгалёнышь. вы ***** требовали от запада не покупать газ, а теперь цыганничаешь ****. Гниды зелёные
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26.07.2022 23:33 Відповісти
... керогаз спасет🤓
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27.07.2022 10:08 Відповісти

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