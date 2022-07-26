Бізнес і Мінфін хочуть заморозити мінімальну зарплату на наступний рік, – ФПУ

Міністерство фінансів та представники Федерації роботодавців України пропонують відмовитися від підвищення розміру мінімальної зарплати у 2023 році.

Про це повідомляє пресслужба Федерації профспілок (ФПУ) за результатами початку колективних переговорів щодо встановлення розміру мінімальної заробітної плати на 2023 рік.

"Позиція Мінфіну полягає у стримуванні соціальних видатків – зокрема міністерство не вбачає можливості підвищення мінімальної заробітної плати та пропонує у 2023 році залишити її у розмірі 6700 грн. Також запропоновано призупинити підвищення розміру посадового окладу працівника І тарифного розряду ЄТС на сьогоднішньому рівні, оскільки його зростання потребуватиме значних видатків із державного бюджету", – зазначається у повідомленні.

ПФУ відзначає, що представники Сторони роботодавців підтримали позицію Мінфіну щодо збереження у 2023 році мінімальної заробітної плати на рівні 6700 грн.

Водночас генеральний директор директорату розвитку ринку праці та умов оплати праці Мінекономіки Юрій Кузовий в ході обговорення зазначив, що, враховуючи позитивний вплив мінімальної заробітної плати на середній рівень зарплати та обсяг податків, а також очікування щодо інфляції, Мінфіну направлено пропозиції щодо встановлення мінімальної заробітної плати з 1 січня 2023 на рівні 6700 грн з подальшим її підвищенням для забезпечення рівня у 7250 грн у середньому на рік.

Разом з тим, за інформацією Мінсоцполітики фактичний розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб у цінах червня 2022 року оцінюється на рівні 7000 грн та прогнозується у розмірі 8200 грн на початок 2023 року.

Як повідомлялося, держбюджет України на 2022 рік передбачає лише одне підвищення мінімальної зарплати – на 200 гривень із 1 жовтня.

Документ ґрунтується на схваленій Верховною Радою у липні минулого року Бюджетній декларації на 2022-2024 роки. Згідно з нею, розмір мінімальної заробітної плати у найближчі три роки збільшиться з 6,5 тис. грн на початок 2022 року до 7665 грн на початок 2024-го. При цьому декларація передбачає збільшення мінімальної зарплати у жовтні 2022 року до 6,7 тис. грн, а з 2023 року – до 7 176 грн.

Нагадаємо, з 1 грудня 2021 мінімальна зарплата в Україні зросла з 6000 гривень до 6500 грн.