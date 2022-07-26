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земля (840) Держгеокадастр (160)

Держгеокадастр запустив автоматичну видачу документів про оцінку землі

земля

З 25 липня у Державному земельному кадастрі запроваджено автоматичне формування витягу із технічної документації з нормативної грошової оцінки земельних ділянок сільськогосподарського призначення (за межами населених пунктів) в електронній формі.

Як повідомляється на сайті Держгеокадастру, відповідні зміни впроваджено на виконання постанови Кабміну №753 від 1 липня.

Цією постановою також змінено форму витягу з технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки, тепер вона передбачає підтвердження дійсності такого витягу шляхом нанесення відповідного QR-коду.

"Запровадження зазначеного функціоналу дозволяє отримати витяг про нормативну грошову оцінку земельної ділянки сільськогосподарського призначення в електронному вигляді одразу після подання відповідної заяви без участі працівників територіальних органів Держгеокадастру", – зазначається у повідомленні.

Щоб отримати цю послугу потрібно подати відповідну заяву через електронні сервіси Держгеокадастру.

У відомстві відзначають, що лише за першу добу роботи зазначеного функціоналу програмним забезпеченням автоматично сформовано близько 700 витягів із технічної документації з нормативної грошової оцінки земельних ділянок сільськогосподарського призначення.

Водночас заяви на отримання витягів, подані до запровадження вищевказаного функціоналу, будуть розглянуті працівниками територіальних органів Держгеокадастру у звичайному порядку.

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