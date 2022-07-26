Окупанти на Донбасі оголосили про перехід на російський телефонний код

Фіксований телефонний зв'язок на підконтрольних російським окупантам територіях Донецької області з 1 серпня буде переведено на російський код +7(856).

Про це повідомили в окупаційній адміністрації Донетчини, пише російський "Коммерсант".

Водночас внутрішній номер телефону абонентів залишиться.

Як повідомлялося, з 7 травня мобільні оператори на окупованих територіях Донецької та Луганської областей почали перехід на російський план нумерації з префіксом "+7".

Окупаційні адміністрації у Херсонській та Запорізькій областях також заявляли про перехід на російський телефонний код "+7" та початок продажу російських сім-карт для мобільного зв’язку.