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Окупанти на Донбасі оголосили про перехід на російський телефонний код

телефон

Фіксований телефонний зв'язок на підконтрольних російським окупантам територіях Донецької області з 1 серпня буде переведено на російський код +7(856).

Про це повідомили в окупаційній адміністрації Донетчини, пише російський "Коммерсант".

Водночас внутрішній номер телефону абонентів залишиться.

Як повідомлялося, з 7 травня мобільні оператори на окупованих територіях Донецької та Луганської областей почали перехід на російський план нумерації з префіксом "+7".

Окупаційні адміністрації у Херсонській та Запорізькій областях також заявляли про перехід на російський телефонний код "+7" та початок продажу російських сім-карт для мобільного зв’язку.

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