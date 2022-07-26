США виділять $2,5 мільярда на будівництво заводів із виробництва батарей для електромобілів

Міністерство енергетики США надасть спільному підприємству американського автомобільного концерну General Motors Co. та південнокорейської LG Energy Solution $2,5 млрд для фінансування будівництва трьох заводів із виробництва акумуляторних батарей для електромобілів.

Йдеться про державний кредит для спільного підприємства Ultium Cells LLC для фінансування будівництва заводів у штатах Огайо, Теннессі та Мічиган, передає Інтерфакс-Україна.

Загальна вартість трьох підприємств складе близько $7 млрд. Перший завод, в Огайо, як очікується, розпочне виробництво до кінця літа, йдеться у повідомленні GM. Завод у Теннессі має розпочати виробництво наступного року, а у Мічигані – у 2024 році.

GM та інші автовиробники почали поспішно відкривати заводи з виробництва батарей у Північній Америці на тлі планів випустити на ринок десятки нових моделей електромобілів найближчими роками.

Так, компанія Redwood Materials Inc., Стартап, керований колишнім технічним директором Tesla Inc. Джей Бі Штробелем, повідомила про плани інвестувати $3,5 млрд у підприємство з виробництва ключових компонентів для акумуляторів електромобілів у Неваді.

GM планує вкласти в розробку електромобілів $35 млрд до кінця 2025 року. Три нові заводи дозволять компанії виробити 1 млн електромобілів у Північній Америці до середини поточного десятиліття, заявляли топ-менеджери компанії.

Раніше повідомлялося, що попит на електромобілі в Україні зріс за рік на 65%.