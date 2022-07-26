McDonald's списав $1,2 мільярда через продаж бізнесу в Росії

Американська McDonald's Corp., найбільша у світі мережа ресторанів швидкого обслуговування, скоротила чистий прибуток у другому кварталі 2022 року в 1,9 раза, списавши $1,2 млрд у зв'язку з продажем російського бізнесу.

Про це йдеться в повідомленні компанії, передає Інтерфакс-Україна.

Як повідомляється, чистий прибуток компанії у квітні-червні склав $1,19 млрд порівняно з $2,22 млрд за аналогічний період попереднього року. Прибуток у розрахунку на акцію зменшився до $1,6 з $2,95 роком раніше.

Прибуток без урахування разових факторів склав $2,55 на акцію при консенсус-прогнозі експертів, опитаних FactSet, для цього показника $2,47 на акцію.

Компанія списала $1,2 млрд, або $1,3 на акцію, у зв'язку з продажем бізнесу в Росії, а також отримала разовий дохід у розмірі $271 млн, або $0,4 на акцію в результаті продажу розробника інструментів персоналізації продажів Dynamic Yield.

Квартальний виторг McDonald's зменшився до $5,72 млрд порівняно з $5,89 млрд роком раніше. Експерти в середньому прогнозували цей показник на рівні $5,8 млрд.

Глобальний порівняний продаж McDonald's (ресторани, що працюють більше року) зросли у другому кварталі на 9,7%, у США – на 3,7%. Очікувалося, що підвищення становитиме відповідно 6,8% та 3,5%.

Раніш е повідомлялося, що McDonald's уклав договір про продаж свого російського бізнесу Олександру Говору, який є партнером-франчайзі компанії та з 2015 року керує 25 ресторанами в Сибіру.

McDonald's з 14 березня закрив свої ресторани в РФ, а 16 травня компанія оголосила про вихід із російського ринку.