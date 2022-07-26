Мережа супермаркетів Novus оцінила свої втрати від війни у 500 мільйонів

Мережа супермаркетів Novus оцінює свої втрати від російської агресії у 500 млн грн.

Про це повідомив операційний директор мережі Олексій Панасенко, передає Інтерфакс-Україна.



"На сьогоднішній день наші зафіксовані втрати становлять близько 500 млн грн. Але це не остаточна цифра. По-перше, тривають військові дії в країні. По-друге, з курсовими коливаннями та зростанням цін на будматеріали, складно прогнозувати скільки обійдеться відновлення пошкоджених магазинів", – сказав він в інтерв’ю агентству.



Як відомо, 22 липня відновлено роботу флагманського магазину Novus у столичному ТРЦ Retroville, який 20 березня потрапив під обстріл російських окупантів.



"Ми інвестували у відновлення приміщення 20 млн грн. Ця сума не враховує вартості знищеного товару та вартості завезеного. На момент ракетного удару тут було товарів на кілька десятків мільйонів. Не можна сказати, що він був весь знищений – частину вдалося врятувати, його вивозили до інших магазинів", – повідомив Панасенко.



За його словами, зараз компанія зосереджена на відновленні пошкоджених магазинів у Бучі.



ТОВ "Новус Україна" створено у 2008 році, у тому ж році відкрито перший супермаркет Novus у країні. Розвитком мережі супермаркетів Novus займається компанія BT Invest (Литва), створена у 2008 році колишніми акціонерами компанії "Сандора" Раймондасом Туменасом та нині покійним Ігорем Беззубом. Станом на червень 2022 року мережа в Україні налічує понад 70 магазинів.



За даними Єдиного держреєстру юросіб та фізосіб-підприємців на липень 2021 року, власником із часткою 100% у статутному капіталі ТОВ було ЗАТ "Консул Трейд Гаус" (Вільнюс, Литва). Кінцевими бенефіціарами вказані Марина Познякова, Агне Рузгієна, Раймондас Туменас.