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Франція передасть 10 тисяч ноутбуків для українських медиків

ноутбук

Уряд Франції вирішив придбати 10 тисяч ноутбуків для українських медиків.

Про це міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив у Telegram.

"Щоб медикам було простіше працювати та спілкуватися з пацієнтами онлайн, кожного з них важливо забезпечити якісним інтернетом та комп’ютером. Це важлива частина плану з цифровізації медичної сфери", – написав Федоров.

Він також подякував Міністерству економіки, фінансів, промислового та цифрового суверенітету Франції за підтримку спільної з МОЗ України ініціативи.

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