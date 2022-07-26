Франція передасть 10 тисяч ноутбуків для українських медиків
Уряд Франції вирішив придбати 10 тисяч ноутбуків для українських медиків.
Про це міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив у Telegram.
"Щоб медикам було простіше працювати та спілкуватися з пацієнтами онлайн, кожного з них важливо забезпечити якісним інтернетом та комп’ютером. Це важлива частина плану з цифровізації медичної сфери", – написав Федоров.
Він також подякував Міністерству економіки, фінансів, промислового та цифрового суверенітету Франції за підтримку спільної з МОЗ України ініціативи.
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