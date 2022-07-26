БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
1505 відвідувачів онлайн
Новини
541 0
Одеса (910) Немировський (10) дивіденди (456)

Власники заводу "Стальканат-Силур" направили отриманий з початку року прибуток на дивіденди

стальканат

Акціонери ПрАТ "Виробниче об'єднання "Стальканат-Силур" направили на виплату дивідендів 65,73 млн грн за рахунок прибутку за січень-квітень 2022 року.

Відповідне рішення ухвалили позачергові загальні збори акціонерів 19 липня, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Термін виплати дивідендів – з 11 серпня 2022 року до 11 лютого 2023 року.

Акціонери також погодили угоду з ТОВ "Метінвест-СМЦ" на придбання сировини на суму 1,26 млрд грн.

Збори також схвалили кредитування/фінансування із граничною сумою 1,53 млрд ​​грн.

ПрАТ "Стальканат-Силур" випускає сталеві, капронові канати та метизну продукцію.

За даними Національного депозитарію України станом на перший квартал 2021 року, громадянин України Давид Немировський має 50,0001% акцій компанії, а громадяни Ізраїлю Антон Міхаленко та Едер Лірон – 23,7% та 23,1% відповідно.

Автор: 
Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 