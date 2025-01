Забудовник Столар із фракції Медведчука продав свій медіахолдинг Live.Network

Вадим Столар столичний забудовник, обраний народним депутатом від фракції ОПЗЖ, продав свої телеканали "Типовий Київ", Odesa.live та Live співзасновниці креативних агентств We know how та Badoev ID Ганні Ковальовій.

Про це повідомляє галузеве видання "Детектор медіа" із посиланням на пресслужбу каналів.

Вартість угоди не розголошується.

"Угода про придбання мовників укладалася в складний для нашої країни та медіахолдингу час, коли телеканали були змушені тимчасово призупинити мовлення. Усі зараз спостерігають тенденцію закриття багатьох телеканалів і видань, тому питання ціни для сторін не було визначальним", – прокоментувала Ковальова.

Також вона додала, що прийняла усі умови колишнього власника щодо збереження команди. Поки телевізійне мовлення призупинене, її компанія скеровує вектор розвитку у диджитал напрямку, який наразі буде пріоритетним.

Наразі команда вже відновила інформаційне диджитал-мовлення сайту Новини.LIVE та готується до його перезапуску. Також розвиває диджитал-канали у Telegram, Facebook, Instagram у регіонах і столиці. Крім того, редакція поступово виходить на міжнародний рівень.

Після припинення бойових дій в Україні та покращення економічної ситуації команда планує відновити ТБ-мовлення.

Водночас поки що у реєстрі, відповідно до інформації Youcontrol, власником юридичних осіб каналів Odesa.live (ТОВ "ТРК "Клуб-ТВ""), "Типовий Київ" (ТОВ "ТРК "Купол"") та Live (ТОВ "Ньюс нетворк") є Вадим Столар.

Як повідомлялося, телеканал Live з 15 липня, призупинив своє мовлення до завершення військових дій та скасування в Україні режиму воєнного стану.

Канал розпочав мовлення в серпні 2020 року під назвою Kyiv.Live. Інвестором телеканалу став столичний забудовник та народний депутат від парламентської фракції "Опозиційна платформа – За життя" (ОПЗЖ) Вадим Столар, що він сам публічно підтверджував.

Запуском телеканалу займалися медіаменеджер Олексій Семенов та його команда, які зараз займаються перезапуском державного телеканалу "Рада".

В листопаді 2020 року управління Kyiv.Live та Odesa.Live замість них взяв на себе Інститут когнітивного моделювання. За рік концепція регіональних каналів доповнилась і загальнонаціональними амбіціями. Влітку 2021 року Live Network розділив супутникову та ефірну версію каналу Kyiv Live та змінив назви телеканалів та ефірну версію на "Типовий Київ", а супутникову – на Live.

Наприкінці листопада 2021 року Інститут когнітивного моделювання припинив співпрацю з Live Network, а медіахолдинг Столара очолив Юрій Будяк. Раніше він керував каналом NewsOne, також входив до дирекції телеканалу "112 Україна", а свою кар’єру розпочинав на "Інтері".

У березні цього року нардеп "ОПЗЖ" та власник Live Вадим Столар перебував за кордоном. Як він повідомляв щодо роботи медіа-холдингу Live Network, канали допомагали працювати єдиному національному мовнику.

У травні після призупинення діяльності фракції ОПЗЖ Вадим Столар увійшов до нової депутатської групи "Відновлення України".