Росія оголосила про відмову від участі в роботі Міжнародної космічної станції

Росія вийде з проєкту Міжнародної космічної станції (МКС) після 2024 року.

Про це голова "Роскосмосу" Юрій Борисов заявив на зустрічі з російським президентом Владіміром Путіним, повідомляє Інтерфакс.

"Ви знаєте, що ми ведемо роботу в рамках міжнародного співробітництва на Міжнародній космічній станції. Безумовно, ми виконаємо всі свої зобов'язання перед нашими партнерами, але рішення та відхід з цієї станції після 2024 року прийнято", – сказав Борисов.

"Я думаю, що на цей час ми почнемо формувати російську орбітальну станцію", – додав він.

Як повідомлялося, на початку року уряд США схвалив продовження угоди щодо використання Міжнародної космічної станції (МКС) до 2030 року.

Міжнародна космічна станція експлуатується з кінця 1998 року, це спільний міжнародний проєкт, у якому беруть участь 14 країн: США, Росія, Японія, Канада та Бельгія, Німеччина, Данія, Іспанія, Італія, Нідерланди, Норвегія, Франція, Швейцарія, Швеція.