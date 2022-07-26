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Росія оголосила про відмову від участі в роботі Міжнародної космічної станції

мкс

Росія вийде з проєкту Міжнародної космічної станції (МКС) після 2024 року.

Про це голова "Роскосмосу" Юрій Борисов заявив на зустрічі з російським президентом Владіміром Путіним, повідомляє Інтерфакс.

"Ви знаєте, що ми ведемо роботу в рамках міжнародного співробітництва на Міжнародній космічній станції. Безумовно, ми виконаємо всі свої зобов'язання перед нашими партнерами, але рішення та відхід з цієї станції після 2024 року прийнято", – сказав Борисов.

"Я думаю, що на цей час ми почнемо формувати російську орбітальну станцію", – додав він.

Як повідомлялося, на початку року уряд США схвалив продовження угоди щодо використання Міжнародної космічної станції (МКС) до 2030 року.

Міжнародна космічна станція експлуатується з кінця 1998 року, це спільний міжнародний проєкт, у якому беруть участь 14 країн: США, Росія, Японія, Канада та Бельгія, Німеччина, Данія, Іспанія, Італія, Нідерланди, Норвегія, Франція, Швейцарія, Швеція.

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"Я думаю, що на цей час ми почнемо формувати російську орбітальну станцію", - додав він. Джерело: https://biz.censor.net/n3356608

Запасаємось попкорном, Буде дуже весело.
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26.07.2022 15:14 Відповісти
Дірки вже нема чим заліпляти, доведеться лайном, воно в космосі замерзає

https://www.epravda.com.ua/rus/news/2022/07/22/689492/ В РФ из-за санкций возникли проблемы с поставками жевательной резинки Orbit | Экономическая правда (epravda.com.ua)
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26.07.2022 15:38 Відповісти
Зроблять свою КС, с блекджеком та повіями!
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26.07.2022 15:46 Відповісти
Баба з возу-кобилі легше!
Ідіть за своєю москвою.

Слава Україні!
Героям Слава!
Смерть путлєру та його оркам!
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26.07.2022 15:48 Відповісти
Я так розумію, що кількість скримздених унітазів, посудомийок, чайників, і собачих будок вже оцінена як достатня для побудови нової, виключно російської космічної станції?
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26.07.2022 16:14 Відповісти
выгнали фашиков нах. Или боятся, чтоб в космос не выкинули
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26.07.2022 17:53 Відповісти

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