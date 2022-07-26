Євросоюз подовжив економічні санкції проти РФ ще на пів року
Європейський Союз подовжив економічні санкції, запроваджені внаслідок військової агресії РФ проти України, ще на пів року до 31 січня 2023 року.
Про це йдеться у повідомленні Ради ЄС.
"Рада ЄС сьогодні вирішила подовжити на шість місяців, до 31 січня 2023 року, обмежувальні заходи, спрямовані проти окремих секторів економіки Російської Федерації", – йдеться у заяві.
Зазначається, що ці санкції були вперше запроваджені у 2014 році та значно розширені, починаючи з лютого 2022 року. Наразі вони складаються з широкого спектру галузевих заходів, включаючи обмеження на фінанси, енергетику, технології та товари подвійного використання, промисловість, транспорт і предмети розкоші.
Окрім економічних санкцій проти РФї, ЄС також запроваджував низку інших заходів у відповідь на дестабілізуючі дії РФ проти України. Серед них: обмеження економічних відносин із незаконно анексованим Кримом і містом Севастополь, а також непідконтрольними уряду України територіями Донецької та Луганської областей; дипломатичні заходи, а також персональні санкції (заморожування активів і обмеження на пересування).
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