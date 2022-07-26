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У "Приватбанку" закликали скасувати обмеження на виїзд топменеджерів жінок та іноземців

приватбанк

Обмеження можливості виїжджати з України жінкам та іноземцям, які обіймають керівні посади, можуть призвести до втрати професіоналів, які дуже потрібні країні під час війни.

Таку думку висловив член наглядової ради "Приватбанку" Роман Сульжик у Facebook.

"Буде дуже прикро якщо через ці, на мою думку не самі кращі рішення нашої влади, ми почнемо втрачати профессіоналів у той час, коли вони найбільш потрібні Україні", – зазначив він.

Сульжик підкреслив, що зокрема завдяки іноземцям банку вдалося за 45 днів "переїхати в хмару до Європи і стати недосяжним для російських ракет".

"Але зараз мені дуже соромно перед ними – тому що кожного разу, коли вони їдуть додому, вони не знають, чи випустять їх з нашої країни чи ні", – каже він.

У коментарях до посту член наглядової ради пояснив, що в урядовій постанові про перетин кордону прописано, "що всім топкерівникам неможливо без дозволу Кабміну перетинати кордон, і є імена жінок та іноземців, які працюють у Приваті".

Водночас радниця голови Офісу президента та членкиня наглядової ради іншого державного банку – "Укрексімбанку" – Вікторія Страхова у коментарях припустила, що в Кабміні "просто недогледіли" і запропонувала написати відповідного листа.

"Думаю, ми точно підтримаємо", – наголосила вона.

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Шо, пля? ви державний банк і ваші "топ-менеджери" вже давно повинні бути мобілізовані
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26.07.2022 14:21 Відповісти

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