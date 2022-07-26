Держспецзв'язку попередило про небезпечні електронні листи із темою "Остаточний платіж"
Урядова команда реагування на комп'ютерні надзвичайні події України CERT-UA, яка діє при Держспецзв'язку, з 19 липня фіксує факти масового розсилання електронних листів з темою "Остаточний платіж" та однойменним вкладенням у вигляді TGZ-архіву.
Про це повідомляє пресслужба CERT-UA.
Зазначається, що архів містить EXE-файл, що класифіковано як .NET-даунлоадер RelicRace, призначений для завантаження, декодування та запуску в пам'яті шкідливої програми.
Як пояснює Держспецзв’язку, відкриття архіву призведе до завантаження на комп'ютері шкідливих програм та, як наслідок, викрадення даних.
Атаку пов'язують із угрупованням UAC-0041 (російські хактивісти).
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