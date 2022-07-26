В Україні працює понад 12 тисяч терміналів супутникового зв'язку Starlink

В Україні вже працює понад 12 тисяч терміналів Starlink.

Про це міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив у Telegram.

"В Україні понад 12 тисяч терміналів Starlink. Вони допомагають рятувальникам, пожежникам, лікарям та волонтерам отримувати якісний інтернет у складних умовах. Війна – час викликів та нестандартних рішень. Наша команда перевірила, чи зможе термінал працювати у дорозі на швидкості 130 км/год" , – написав міністр.

Він додав, що отримані результати передаються до SpaceX.

Нагадаємо, Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) передало уряду України 5000 терміналів Starlink завдяки партнерству з компанією SpaceX, які здатні забезпечити безперебійну передачу даних з будь-якої точки України.

Крім того, глобальна супутникова система для доступу до інтернету Starlink відкрила представництво в Україні та отримала відповідну ліцензію.