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В Україні працює понад 12 тисяч терміналів супутникового зв'язку Starlink

starlink

В Україні вже працює понад 12 тисяч терміналів Starlink.

Про це міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив у Telegram.

"В Україні понад 12 тисяч терміналів Starlink. Вони допомагають рятувальникам, пожежникам, лікарям та волонтерам отримувати якісний інтернет у складних умовах. Війна – час викликів та нестандартних рішень. Наша команда перевірила, чи зможе термінал працювати у дорозі на швидкості 130 км/год" , – написав міністр.

Він додав, що отримані результати передаються до SpaceX.

Нагадаємо, Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) передало уряду України 5000 терміналів Starlink завдяки партнерству з компанією SpaceX, які здатні забезпечити безперебійну передачу даних з будь-якої точки України.

Крім того, глобальна супутникова система для доступу до інтернету Starlink відкрила представництво в Україні та отримала відповідну ліцензію.

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